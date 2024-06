Hablamos con Ruslana: 'Soñaba con ir a la televisión y vivir algo así'

Operación Triunfo, conocido cariñosamente como OT, está lleno de historias y emociones que han capturado la atención de muchas generaciones desde su inicio en 2001. A lo largo de sus doce temporadas, este programa ha sido más que un simple concurso de talentos: ha sido el lugar donde los sueños se hacen realidad y los aspirantes se convierten en estrellas. Con cada edición, el programa ha revolucionado a los jóvenes, creando momentos inolvidables llenos de pasión, dedicación y descubrimiento.

En esta edición de OT, hemos visto surgir una nueva generación de artistas que, con su autenticidad y talento, han logrado ganarse al público y establecerse como futuros referentes en la industria musical. Entre ellos, ha destacado nuestra invitada de hoy: Ruslana. Una joven de 18 años cuya voz y carisma han resonado profundamente con el público. Su paso por la Academia ha sido un testimonio de esfuerzo y evolución, reflejando la esencia misma de Operación Triunfo. Además, algo que también hizo que cientos de personas la votaran cada semana como su favorita, fue su madurez, saber estar y presencia escénica, cualidades que la destacan tanto dentro como fuera del escenario y así lo ha podido mostrar en este rato que hemos pasado con ella.

Loading the player...

Inmersa en la increíble gira que recorrerá diez de las principales ciudades de nuestro país con sus compañeros de edición, y pondrá el broche final el 13 de julio en el Estadio Ciutat de Valencia, la cantante ucraniana, pero con corazón canario, ha hecho un parón en su agenda y se ha sentado en HOLA.com, para contarnos cómo están siendo estos meses. Además, ha querido aprovechar la ocasión para presentarnos su último trabajo, que ya se ha vuelto viral en redes sociales.

Durante la entrevista, hemos compartido con Ruslana cuatro fotografías que capturan los momentos más significativos de su vida. Cada imagen ha sacado una sonrisa en ella y la han trasladado a esos momentos que, a pesar de que como ella mismo ha dicho que no fueron nada fáciles, le han servido para ser quien es hoy en día. Desde sus primeros pasos en la música hasta su brillante consolidación como artista y su paso por la Academia más famosa de la televisión.

Estas han sido las imágenes que le hemos mostrado a Ruslana

VER GALERÍA

Ruslana durante su actuación en 'La Voz Kids'

VER GALERÍA

La cantante junto a sus tres grandes amigas: Bea, Violeta y Salma

VER GALERÍA

Ruslana, en una de las salas de grabación de 'OT'

VER GALERÍA

Ruslana y Paula Koops, en su primera colaboración juntas: 'Me he colgado de mi ex'