Así ha sido la sorprendente visita de Antonio Banderas a la Academia de 'Operación Triunfo': los concursantes se quedaban sin palabras

Los concursantes de la nueva edición de Operación Triunfo no se imaginaban que cuando quedan apenas 24 horas para conocer al ganador del programa, iban a recibir una visita sorpresa muy especial. Lucas, Juanjo, Paul, Ruslana, Martin y Naiara son los seis aspirantes a la victoria este próximo lunes, 19 de febrero y, como es lógico, la expectación es máxima. Antonio Banderas ha querido visitar la Academia poco antes de la final, para poder pasar un rato con los finalistas y darles todo su apoyo.

Durante el transcurso de esta edición, han sido varios los rostros conocidos que se han acercado hasta la Academia, no solo personalidades vinculadas al mundo de la música, sino también de otros ámbitos, como es el caso del piloto de MotoGP Álex Márquez o de Lola Lolita. El propio Antonio Banderas anunciaba su presencia en la Academia a través del perfil público del concurso, donde confirmaba que se encontraba en Barcelona y que iba a encontrarse con los participantes de esta edición: "Me apetece muchísimo, aunque no tengo ni idea de lo que les voy a decir", comentaba muy animado.

La visita de Antonio Banderas a la Academia ha pillado totalmente por sorpresa a los concursantes, que se han quedado maravillados cuando el actor ha llegado. El intérprete ha explicado que no ha podido seguir la edición desde el principio porque está inmerso en diferentes cuestiones. Además, ha contado algunos detalles de sus próximos proyectos, relacionados con el teatro musical. Según ha recalcado, se trata de un mundo muy complejo, pero con el que está muy contento, es más precisamente gracias a Mamen Márquez se ha organizado su visita a la Academia. Márquez es muy amiga de Antonio Banderas y en esta edición ejerce como profesora de técnica vocal. Ella se ha sumado también a la visita sorpresa, después de una primera toma de contacto del actor con los concursantes.

Durante el encuentro, Antonio Banderas aprovechó para darle a los seis finalistas algunos consejos que ha podido aprender a lo largo de su extensa y prolífica carrera. No obstante, él mismo ha declarado que nunca se ha considerado profesor, sino más bien un alumno, porque, como ha comentado, un buen artista está en constante proceso de aprendizaje: "Siempre debes de ser alumno, porque vendrá alguien que te enseñará algo, y a lo mejor ese alguien que te enseña algo es mucho más joven que tú", ha expresado el protagonista de películas como La máscara del Zorro, Desperado o Two Much.

Asimismo, el intérprete se ha mostrado abierto a poder trabajar con los finalistas una vez finalizado el concurso y así se lo ha expresado. "¿Si os llamo para un musical vais a venir?", ha preguntado Antonio Banderas, antes de despedirse de ellos entre abrazos. Una pregunta a la que los concursantes han respondido encantados y de forma afirmativa. No solo ellos se han quedado entusiasmados con la visita del actor, sino que en los diferentes perfiles públicos del programa se han sucedido los comentarios positivos hacia la figura de Antonio Banderas, hasta el punto de que algunos han asegurado que la suya ha sido la mejor charla de toda la edición.

El vínculo de Antonio Banderas con la Academia

El propio Antonio Banderas ha explicado al principio de su intervención que su visita a la Academia se ha producido gracias a su amistad con Mamen Márquez. El actor ha destacado el buen trabajo que la profesora de técnica vocal hizo con él ya que, según ha comentado, él no es cantante de formación, pero tuvo que aprender a cantar como una herramienta más de su profesión. No obstante, a pesar de que no es cantante, sí que ha revelado que se dedicó al mundo de la actuación por su pasión por el teatro musical.

Nacida en Granada, Mamen Márquez es una profesora de técnica vocal que cuenta con más de décadas de carrera. Ha sido profesora y productora de cursos de voz y ha trabajado, además de con Antonio Banderas, con figuras como Chanel, Carlos Latre, Aitana o Ruth Lorenzo.