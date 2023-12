Antonio Banderas revela cómo conoció a Melanie Griffith y lo culpable que se sintió al ser un hombre casado

La separación de Antonio Banderas y Melanie Griffith conmocionó a Hollywood y supuso un verdadero mazazo para los fans de la pareja que no imaginaban su divorcio después de dieciocho años de matrimonio y una hija en común, Stella del Carmen. El actor malagueño habló sobre su dolorosa ruptura en el estreno del programa 100% únicos de Telecinco, donde un amplio grupo de personas con Trastornos del Espectro Autista (TEA) se convirtieron en entrevistadores por un día e hicieron todo tipo de preguntas sin filtros al actor y cineasta.

Además de querer saber detalles cómo cuánto dinero exacto tenía en el banco, algo que él mismo no supo responder, uno de los invitados quiso saber cómo cónoció a Melanie Griffith, la actriz estadounidense con quien mantuvo una historia de amor durante dos décadas. "La primera vez que la vi fue en los Oscar", recordaba el intérprete que acudió a la gala junto a Pedro Almodovar por la película Mujeres al borde de un ataque de nervios en 1990. Nada más verla le dijo al cineasta manchego: "Qué mujer más bonita". Seis años después, estaba casado con ella.

Se enamoraron en 1995 durante el rodaje de Two Much, película dirigida por el español Fernando Trueba. Y tal y como confesó Melanie durante su relación fue amor a primera vista. "Me enamoré de Antonio enseguida. Fue un flechazo". El actor recordó aquel instante. "Ahí fue donde nos enamoramos y decidimos tirar hacia adelante con nuestra relación y vivimos 20 años muy bonitos", destacó Banderas. "A pesar de que estamos divorciados, es probablemente la mejor amiga que tengo", señaló el protagonista de La máscara del zorro sobre la madre de la niña de sus ojos, Stella Banderas, de 27 años.

Pero el entrevistador quiso saber más y ahondó aún más en la cuestión. "Empezaste a salir con ella cuando aún estabas casado", apuntó directo. "¿Te sentiste culpable?", preguntó abiertamente. a lo que el intérprete respondió de un modo rotundo. "Sí". Antonio Banderas estaba casado con la española Ana Leza cuando conoció a Melanie Griffith, con quien se casó en 1996 y se divorció en 2014. "Todavía a día de hoy pienso que hice daño a una persona", reconoció apesadumbrado. "Eso es la vida. A veces la vida es muy complicada", quiso decir para dar por zanjado el tema. Antes de conocer al actor malagueño, Melanie Griffith también había estado casada con Steve Jon Bauer, con quien tuvo a su hijo Alexander, y Don Johnson, padre de su hija Dakota, a quienes crió el malagueño como hijos suyos.

Ana Leza rehizo su vida tras su separación y contrajo matrimonio con Christopher Lee Villareal, un técnico estadounidense que se dedicaba también a la industria audiovisual, y tuvo dos hijas, Clara María y Sofía Macarena, de veinte y dieciséis años, respectivamente. Antonio Banderas, por su parte, tras poner fin a su matrimonio con Melanie Griffth en junio de 2014 vive una bonita historia de amor con la financiera holandesa Nicole Kimpel desde hace ocho años.

