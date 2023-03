Antonio Banderas se reencuentra con Melanie Griffith y su hija Stella un día antes de los Oscar

A pocas horas de que se celebre la gala de los Premios Oscar 2023, ya se encuentran en Los Ángeles numerosas 'celebrities' para disfrutar de la gran fiesta del cine mundial que tendrá lugar en el Teatro Dolby, este domingo 12 de marzo. Entre ellas, se encuentra el actor español Antonio Banderas, que será uno de los presentadores que entregue premio, tal y como ha anunciado la Academia de Hollywood en un comunicado. Y lo hará junto a otras estrellas como Salma Hayek, Jessica Chastain, Hugh Grant o Nicole Kidman. Un día antes de la ceremonia, el actor malagueño ha revolucionado a sus seguidores por una imagen muy especial que ha publicado en su perfil público.

Y es que, Antonio Banderas ha protagonizado un cariñoso reencuentro con su exmujer a la que adora, Melanie Griffith, y con la hija que tienen en común, Stella del Carmen de 26 años. Los tres se han juntado en un exclusivo hotel de Beverly Hills, una ciudad del condado de Los Ángeles (California), y la estampa ha causado sensación entre los fans del protagonista de La máscara del Zorro. "Reencuentro con Melanie. Almuerzo en el Polo Lounge del Beverly Hills Hotel con nuestra hija Stella", escribía el actor español, que en pocas horas la imagen conseguía superar los 100.000 'likes' y más de mil comentarios.

Entre todos aquellos que han aplaudido el reencuentro, destacaba el mensaje de Boris Izaguirre, "¡bravo, bellezas!", o los corazones blancos de Paloma Cuevas. Además, los seguidores resaltaban la buena relación que mantienen los actores, a pesar de estar divorciados desde hace nueve años: "Cuando las personas son buenas y razonables se dan estas bonitas relaciones. El hecho de no estar enamorados no quiere decir que no os tengáis cariño y afecto. Stella tiene suerte de tener unos padres así", señalaba uno.

Cabe recordar que la última vez que coincidieron Antonio Banderas y Melanie Griffith fue en el estreno de la película Dolor y Gloria, en 2019, a la que la actriz asistió para sorpresa del artista. Un año más tarde, y gracias a su primera nominación a los Oscar como mejor actor por su papel en el largometraje de Pedro Almodovar, era su hija Stella del Carmen y la actual pareja del artista, Nicole Kimpel -con la que mantiene una relación desde hace casi nueve años-, quienes le acompañaban por la alfombra roja del Teatro Dolby.

A pesar de la separación en 2014, Melanie Griffith y Antonio Banderas siempre han mantenido una excelente relación. La que fuera una de las parejas más sólidas durante 20 años, se separaba tras 18 de casados y con una hija en común, Stella del Carmen. Los actores estaban considerados como uno de los matrimonios más queridos de Hollywood. Y, aunque el amor se terminas, el cariño y afecto entre ambos nunca se ha perdido.. Es más, en todo momento continúan poniendo de manifiesto lo mucho que se quieren. "A Melanie la quiero muchísimo. No puedo entender mi vida sin ella. Es mi mejor amiga. No es mi mujer, pero es mi familia y lo será hasta el día que me muera", declaraba a la revista ¡HOLA! el propio Antonio Banderas.

