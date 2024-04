Antonio Banderas presume de amor con Nicole Kimpel y responde: ¿Ha pensado en retirarse? El actor no se ha perdido los premios Talía en el Teatro Real de Madrid

Antonio Banderas fue el gran triunfador de los premios Talía en su primera edición, la de 2023, gracias a su trabajo en Company, que él mismo dirige y protagoniza. El actor malagueño no podía faltar este año en los galardones organizados por la Academia de las Artes Escénicas, que se han celebrado este lunes en el Teatro Real de Madrid. Antonio no ha acudido solo a la gala, sino que ha asistido acompañado por su pareja, Nicole Kimpel, con quien ha presumido de amor ante las cámaras. A sus 63 años, el incombustible intérprete y director ha reconocido ante las cámaras que no se imagina dedicándose a otra profesión, y ha contestado a la gran pregunta: ¿Se ha planteado retirarse? Como puedes ver en este vídeo, Antonio tiene muy clara su respuesta.

