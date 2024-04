Josep Carreras recibió el premio de Honor Premios Talía 2024: lista completa de los galardonados 'Firmamento', 'The Book of Mormon', 'El fantasma de la Ópera', 'La Dolores' fueron las grandes triunfadoras de la noche

La segunda edición de los Premios Talía, organizados por la Academia de las Artes Escénicas de España, se han celebrado este lunes en el Teatro Real de Madrid con el fin de reconocer la excelencia de numerosos artistas del panorama nacional. 'Firmamento', 'The Book of Mormon', 'El fantasma de la Ópera', 'La Dolores' se proclamaron las grandes triunfadores de la noche, al igual que Pedro Casablanc y Vicky Luengo, que fueron reconocidos con el premio a mejores actores de teatro protagonistas. Durante la noche se vivieron momentos tan emotivos como el recuerdo a Concha Velasco y el homenaje al tenor Josep Carreras, que fue reconocido con el premio de Honor de manos de Ainhoa Arteta. Por su parte, Carolina Yuste y el cantaor Kiki Morente recibieron el Premio al Joven Talento. “Me siento muy afortunado de estar rodeado de tanto artes en este tiempo”, afirmaba el hijo del recordado Enrique Morente en el escenario, donde recibió el premio de manos de su madre, Aurora Carbonell.

- Cayetana Guillén Cuervo y otras actrices que han deslumbrado con sus looks en los Premios Talía

LISTA COMPLETA DE NOMINADOS Y GANADORES



Mejor Iluminación

David Picazo por "Cielos"- (GANADOR)

Marçal Calvet por 'Lady Panda'

Carles Alfaro por 'El lector por horas'

Mejor escenografía

Manolo Alcántara por 'Maña'

Ikerne Giménez y Javier Ruiz de Alegría por 'Forever'

Alessio Meloni por 'Cielos' - (GANADOR)

Mejor vestuario

Ikerne Giménez por 'Coronada y el toro'

Rosa García Andújar por 'Valor, agravio y mujer' -(GANADOR)

Albert Pascual por 'L’ alegria que passa'

Mejor música original

Javier Prieto por 'Mar o cómo sobrevivir a un tsunami'- (GANADOR)

Hugo Portas y Elisa Tejedor por 'Dalet' (Da)

Andreu Gallén por 'L’alegria que passa'

Mejor actor de teatro musical

Alejandro Mesa por 'The book of mormon'- (GANADOR)

Jan Buxaderas por 'The book of mormon'

David Comrie por 'Aladdin'

Mejor actriz de teatro musical

Lucía Ambrosini por 'Una rubia muy legal'

Talía del Val por 'El fantasma de la ópera'- (GANADOR)

Àngels Gonyalons por 'L’alegria que passa'

Mejor dirección musical de teatro musical

Julio Awad por "El fantasma de la ópera"-(GANADOR)

Andreu Gallén por "Chicago"

Xavier Torras por "Aladdín"

Mejor espectáculo de teatro musical

L’alegria que passa de Dagoll Dagom

El fantasma de la ópera de LetsGo Company

'The book of mormon' de Som Produce-(GANADOR)

Mejor actor de reparto de teatro de texto

Raúl Prieto por "Tan solo el fin del mundo"-(GANADOR)

Jorge Basanta por "El proceso"

Omar Ayuso por "El sonido oculto"

Mejor actriz de reparto de teatro de texto

Vicky Peña por "La isla del aire"-(GANADOR)

Belén Ponce por "La madre de Frankenstein"

Julia Piera por "Valor, agravio y mujer"

Mejor dirección de escena

Xavier Albertí por "Don Ramón María del Valle-Inclán a través de Ramón Gómez de la Serna"

Iñaki Rikarte por "Forever"-(GANADOR)

Carme Portaceli por "La madre de Frankenstein"

Mejor labor de producción

Noletia Producciones

La Veronal-(GANADOR)

BEON Entertainment

Estudios y divulgación de las Artes Escénicas

Biblioteca de la Fundación Juan March

Revista Primer Acto-(GANADOR)

Centro de Investigación de Semiótica Literaria, Teatral y Nuevas Tecnologías, SELITEN@T

Mejor actor protagonista de teatro de texto

Pedro Casablanc por "Don Ramón María del Valle-Inclán, a través de Ramón Gómez de la Serna"- (GANADOR)

Pablo Derqui por "La madre de Frankenstein"

Eduard Fernández por "Todas las canciones de amor"

Mejor actriz protagonista de teatro de texto

Victoria Luengo por "Prima Facie"-(GANADOR)

Anabel Alonso por "La Celestina"

Lolita Flores por "Poncia"

Mejor intérprete masculino de lírica

Xavier Anduaga por "Lucia di Lammermoor"

Alejandro Roy por "Turandot"

Jorge de León "La Dolores"-(GANADOR)

Mejor intérprete femenina de lírica

Sara Blanch por "Il Turco in Italia"

Saioa Hernández por "Medea"

Ruth Iniesta por "Rigoletto"-(GANADOR)

Mejor espéctaculo de Lírica

"La Dolores" producida por Teatro de la Zarzuela-(GANADOR)

"Medea" producida por Teatro Real, en coproducción con el Abu Dhabi Festival

"La Nariz" producida por Teatro Real, en colaboración con la Royal Opera House, la Komische Oper Berlin y Opera Australia

Mejor espéctaculo de circo

"Disculpa si te presento como que no te conozco" de Miguel Barreto y La Pequeña Victoria Cen-(GANADOR

"DESproVISTO" de la compañía UpArte

"Després de tot" de la compañía Psirc

Mejor intérprete masculino de danza

Mario Bermúdez Gil por "Averno"

Javier de la Asunción por "Averno"

David Coria por "Los bailes robados"-(GANADOR)

Mejor intérprete femenino de danza

Vanesa Aibar por "La reina del metal"

Catherine Coury por "Averno"

Lorena Nogal por "Firmamento"-(GANADOR)

Mejor espectáculo de danza

"Firmamento" producido por La Veronal- (GANADOR)

Averno producido por "Marcat Dance"

La reina del metal producido por "Vanessa Aibar y Enric Monfort"

Mejor coreografía

Mario Bermúdez Gil por "Averno"-(GANADOR)

Daniel Abreu por "Dalet (Da)"

Vanesa Aibar por "La reina del metal"

Mejor espectáculo latinoamericano de Artes Escénicas

Algodón de azúcar de Gabriela Ochoa y compañía Conejillos de Indias-(GANADOR)

El eclipse de Carlos Olmos (dramaturgia), Jimena Eme Vázquez (adaptación) y Caracola Producciones

Inteligencia Actoral de Flavio González Mello y producción de Erizo Teatro

Mejor producción de Artes escénicas de Nueva York de autoría Hispana contemporánea

The Red Rose (La rosa roja) con libreto de Rosalba Rolón y producida Pregones y Teatro Rodante Puertorriqueño (Pregones PRTT)- (GANADOR)

Radojka “si te mueres te mato” de Fernando Schmidt y Christian Ibarzábal (autores) y Repertorio EspañolÇ

Quarter Rican de Gabriel Diego Hernández y producida por Pregones y Teatro Rodante Puertorriqueño

Mejor autoría de texto de teatro

Eusebio Calonge por "Manual para armar un sueño"

Juan Carlos Rubio por "El novio de España"- (GANADOR)

María Goiricelaya por "Nevenka"

Mejor espectáculo de Teatro de texto

Prima Facie producido por Producciones Abu S.L, Morris Gilbert Mejor Teatro, Teatro Picadero, Gosua, TIDI Teatro Inversión Desarrollo Investigación, Hause & Richman

Forever producida por Centro Dramático Nacional, Kulunka Teatro, Teatro Arriaga de Bilbao y Teatro Victoria Eugenia de Donostia- (GANADOR)

El novio de España producida por Txalo Producciones, Olympia Metropolitana, Pentación y La Alegría Producciones

Mejor labor de compañía

La Joven- (GANADOR)

Atalaya Teatro

El espejo negro