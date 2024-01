Antonio Banderas y Melanie Griffith, unidos en el dolor por la muerte de su amiga Chita Rivera

Adiós a Chita Rivera. La actriz y cantante que triunfó en Broadway durante seis décadas ha fallecido en Nueva York. Apenas una semana antes, el pasado 23 de enero, cumplía 91 años y según ha revelado su propia hija, Lisa Mordente, murió a consecuencia de "una breve enfermedad". Esta triste noticia sobrecogía a muchos de sus seguidores, amigos y compañeros de profesión, entre ellos a Antonio Banderas y su exmujer Melanie Griffith, que se unían en el dolor ante la muerte de una de sus grandes amigas, con la que tuvieron oportunidad de compartir éxitos en Broadway. La expareja precisamente se reunía recientemente en Nueva York para celebrar el último logro de Dakota Johnson, a la que Banderas considera como hija suya.

Nada más enterarse del fallecimiento de su amiga, han querido expresar su pesar ante esta dolorosa pérdida. "Chita Rivera ha muerto. La noticia me golpea saliendo del set donde ruedo aquí en Nueva York. Se acaba de marchar una leyenda enorme del teatro musical, una fantástica bailarina, un ser luminoso, una amiga con la que compartí escenario durante casi un año en Broadway. Adiós amiga mía. Recuerdos de aquel tango eterno de Nine y de tu sabiduría, de tu energía y de tu amor por la escena", lamentaba Antonio Banderas, que fue nominado al premio Tony por esa obra en la que interpretaba a Guido Contini, papel que en el filme de Federico Fellini hizo con maestría Marcello Mastroianni, y salía a escena acompañado por dieciséis actrices, entre ellas Chita Rivera. Esta legendaria estrella, de la que aprendió mucho el malagueño, llegó a ser galardonada con tres premios Tony, considerados los Oscar de teatro, recibió el Premio Kennedy en 2002 y la Medalla Presidencial de la Libertad en 2009.

Melanie Griffith también guarda gratos recuerdos de aquella época. "¡Qué leyenda! Qué mujer. Es muy triste verte partir", dice junto a una foto en la gala The Drama League's Musical Celebration of Broadway en el año 2004. "Chita, vivirás en mí y en los millones de corazones que tocaste para siempre. En 2003, Antonio estaba haciendo Nine, el musical en Broadway con Chita. Pude hacer Chicago, el musical al mismo tiempo, en la misma calle. Cuando vas a un espectáculo de Broadway que ya lleva un tiempo en cartelera, solo tienes un ensayo completo justo antes de actuar en Broadway. Se llama "ensayo general sin público". Bueno… para mi "puesta en escena" solo había 3 personas en el público… ¡¡Antonio, Anne Reinking y Chita Rivera!! Ella era tan amable, tan cariñosa, tan solidaria. Nunca la olvidaré. Ella me dio mucha confianza. Descansa en paz, hermosa y magnífica Chita. Con cariño para Lisa y Rosie", señala la actriz en referencia a la hija de la artista y su asistente personal.

Una triste pérdida que vuelve a rememorar los años felices de Antono Banderas y Melanie Griffith. Entonces el malagueño triunfaba en el musical Nine, y la estadounidense en Chicago. El matrimonio recibió un homenaje de la Liga de Teatro, en Nueva York por sus actuaciones en Broadway, donde ambos habían debutado en 2003. Banderas comentó entonces que aceptó el reto de Broadway para intentar encontrar de nuevo al actor que lleva dentro y volver a sus orígenes sobre las tablas ya que en los más de diez años que lleva ya afincado en Estados Unidos no había tenido oportunidad de hacer teatro. Paradojas del destino, el actor 20 años después vive por y para su teatro del Soho CaixaBank en Málaga, una pasión que compagina con los rodajes de contadas películas en Estados Unidos, como este último, el thriller erótico titulado Babygirl que rueda junto a Nicole Kidman en la Gran Manzana.