Antonio Banderas y su hija Stella estrenan el primer proyecto en el que trabajan juntos

Antonio Banderas se ha rodeado de las mujeres de su vida en el gran estreno de su nuevo proyecto musical, Company, obra que volverá a llenar el patio de butacas del teatro del Soho en Málaga. El actor de nuevo ha presumido de hija pues Stella, de 25 años, trabaja codo con codo con él en esta nueva propuesta. Guapísima y estilosa con un conjunto de pantalón y top corto de lunares, la hija de Antonio ha paseado por un estreno al que no ha faltado la novia del intérprete, Nicole Kimpel. Estaba además en Málaga Grace Jonhson, hija de Don Johnson y Kelley Phleger, con quien Stella tiene una excelente relación (no es la primera vez que comparten alfombra roja). Don y Kelley, que llevan casados desde 1999, son padres de Grace, de 21 años que es modelo, Jasper, de 19, y Deacon, de 15. El actor tiene además otros dos hijos, Jesse, de 38 años, fruto de su relación con Patti D’Arbanville, y Dakota, de 31, con Melanie Griffith.

El elenco formado por Marta Ribera, María Adanuz, Lorena Calero, Lydia Fairén, Dulcinea Juárez, Silvia Luchetti, Anna Moliner y Julia Möller además de los actores Roger Berruezo, Albert Bolea, Paco Morales, Carlos Seguí y Rubén Yuste posó para la tradicional foto de familia antes de que comenzara el pase. Antonio dirige y protagoniza esta obra en la que vuelve a demostrar su talento como actor y cantante, aunque aseguró que no quiere “tener una carrera como cantante en solitario”. "Siempre lo he destinado a aquello que tenía un carácter dramático, como en Evita, en Nine en Broadway durante un año, en 'La corte del faraón' o en duetos con amiguetes", aseguró. María Casado, directora audiovisual de Teatro Soho televisión, productora de Banderas, se unió a la fiesta.

En esta nueva propuesta su hija Stella ejerce de segunda ayudante de dirección, conociendo así de cerca la profesión que ha convertido a sus padres en estrellas. "Cuando caminamos a casa después de los ensayos es cuando ella realmente hace su trabajo, cuando estamos en casa cenando le hago preguntas muy directas y recibo respuestas muy directas sobre lo que ella está viendo y la opinión que tiene de ello” confesaba hace unos días. La novia de Antonio, que también lanzaba hace poco una nueva colección de su firma de ropa junto a su hermana gemela y socia Bárbara, elogiaba también el buen hacer de la joven. “Está trabajando muy duro con Antonio en el teatro” aseguró.

El actor ha alternado la dirección y ensayos de Company con su participación en la nueva película de Indiana Jones con Harrison Ford y Phoebe Waller-Bridge. “He rodado películas en tres semanas. Esta lleva rodándose desde julio y terminará en diciembre", decía Antonio a principios de octubre sobre la magnitud y la inversión que tiene el título, donde se ha podido comprobar la excelente relación que tiene con su compañero de reparto Harrison Ford (ya habían trabajado juntos en otras películas como Los mercenarios en 2014).

Al estreno de Company asistieron numerosos rostros conocidos como Florentino Fernández y Santiago Segura, los actores Virginia Muñoz y Juanma Lara y la modelo y presentadora Rocío Madrid. El actor Carlos Hipólito, el barítono Carlos Álvarez, el actor Lluis Homar, el cantante Zenet, la modelo Nieves Álvarez Remedios Cervantes, Miriam Díaz Aroca y Pasión Vega tampoco se perdieron la cita.

