Stella Banderas felicita a su hermana Grace: quién es quién en la familia Banderas-Griffith-Johnson

Si algo prevalece en la familia Banderas Griffith es su unión pese al divorcio de Melanie Griffith y Antonio Banderas. Lo mismo le sucedió a la actriz e hija de Tippi Hedren con sus matrimonios anteriores junto a Steven Bauer y Don Johnson. Ellos fueron los tres grandes amores de su vida y junto a ellos vivió sus años más felices y fruto de sus unión nacieron las personas más importantes de su vida: sus hijos Alexander Bauer, Dakota Johnson y Stella Banderas. A ellos se unen los cuatro hijos de Don Johnson, uno de ellos con la actriz Patti D'Arvanville, Jesse Johnson, y otros tres junto a su esposa Kelley Phleger, Grace, Jasper y Deacon Johnson, a quienes sus hermanos adoran y forman lo que hoy es una numerosísima familia.

Todos han celebrado una fecha muy especial: el cumpleaños de Grace Johnson. Stella Banderas ha dado muestras de lo unida que está a la hija de Don Johnson a pesar de no compartir lazos de sangre. Grace Johnson es hermana de Dakota, pero no tiene parentesco con la hija de Antonio Banderas. Stella, de 27 años, ha querido publicar algunas fotos junto a Grace de los años felices de su infancia. "El cumpleaños de un ángel", escribe como leyenda que acompaña a las imágenes.

Grace Johnson es quizá una de las más desconocidas de la familia. Tan solo es tres años menor que su hermana Stella, una edad similar que les ha permitido crecer juntas y compartir gustos y aficiones, además de la unión con su otra hermana, Dakota Johnson. "Dakota y Stella son mis apoyos, acudo a ellas para pedir consejo”, aseguraba Grace en la revista Glamour,. Por su ptella Stella señalaba que la relación con todos sus hermanos es "genial, perfecta". "Todos tenemos distintos padres, distintos hermanos. Yo no tengo ningún hermano entero, todos somos medios hermanastros o lo que sea. No importa en absoluto. Todos estamos muy unidos", destaca.

Jesse Johnson (41)

Es el mayor de todos los integrantes de esta gran familia. Nació de la relación entre Don Johnson y Patti D’Arbanville, tiene 41 años y ha seguido los pasos de sus padres en el mundo de la interpretación. Debutó como actor invitado en una serie de televisión Nash Bridges, interpretó al joven teniente Benjamin Tyson en la película para televisión Palabra de Honor, participó en varios proyectos españoles como la película ¿Para qué sirve un oso? y la serie Con el culo al aire, además es músico y escribe guiones. En octubre de 2020, su banda Blame Baby lanzó su EP debut titulado Honest Answers To Your Most Private questions . Un año después, Jesse se asoció con dos amigos para lanzar Trésjeté, una colección de canciones.

Alexander Bauer (38)

Melanie Griffith se casó con Steven Bauer el 8 de septiembre de 1981, cuando ambos tenía 24 años. "Estaba locamente enamorada", confiesa la actriz de Locos en Alabama. Se separaron cinco años después, pero no obtuvieron el divorcio hasta 1989. De su unión nació su hijo Alexander, que hoy tiene 38 años. Bauer ha hecho sus pinitos en el mundo del cine independiente. Trabajó como guionista y director de fotografía en el cortometraje Kazoo’s on First?; como asistente de cámara en la película This Looneliness. Es un apasionado de la Semana Santa malagueña y es habitual verle junto a Antonio Banderas y su pareja, Nicole Kimpel.

Dakota Johnson (34)

Dakota Johnson es la hija de Don Johnson y Melanie Griffith. Se casaron por primera vez en 1976 cuando Melanie tenía 18 años y él, 26 años, su unión apenas duró unos meses, pero poco tiempo después de divorciarse de Steven Bauer, la hija de Tippi Hedren volvió a casarse con la estrella de Corrupción en Miami. Revivió su gran amor de juventud. La pareja volvió a darse el 'sí, quiero' el 26 de junio en 1989, el mismo año en el que nació su hija Dakota Johnson, que hoy es una consagrada actriz de Hollywood de 34 años y mantiene una relación estable con el líder de Coldplay, Chris Martin.

Stella Banderas (27)

Antonio Banderas y Melanie Griffith estuvieron casados durante casi dos décadas de 1996 a 2014 y, en ese tiempo, nació Stella Banderas, la única hija de Antonio que hoy es una bella joven de 27 años. Tras su separación Stella ha asegurado que el hecho de que sus padres mantenga tan buena relación lo agradece mucho: "No hay nada mejor". De momento seguirá los pasos familiares en el mundo del cine, aunque detrás de las cámaras, esa es su elección. "No estoy intentando ser actriz, ser actriz, al menos de momento”, afirmaba recientemente. “He estudiado Escritura Creativa porque siempre me ha encantado la literatura. Escribir es algo que quiero hacer”, declaraba Stella a quien le gustaría volver a la universidad para cursar el título de Organizaciones no Gubernamentales y Cambio Social.

Grace Johnson (24)

Don Johnson rehizo su vida con Kelley Phleger, su actual mujer, con quien se casó en 1999 y fueron padres de tres hijos. La mayor Grace es la que acaba de cumplir 24 años y es una apasionada del mundo de la moda. Es una atractiva modelo de 1.80 m de estatura, rostro angelical y en 2019 fichó por IMG Models, la agencia de tops como Kate Moss y las hermanas Gigi y Bella Hadid. Y ha hecho un cameo en el vídeo musical de su hermano Jesse para la canción Headcase.

Jasper Johnson (21)

El segundo hijo de Johnson y Phleger, Jasper Breckenridge, nació el 6 de junio de 2002. Se crió Santa Bárbara, lejos del ojo público y dedicó gran parte de su tiempo a los deportes. En la escuela secundaria, jugó baloncesto en el equipo universitario a partir de su primer año Jasper se graduó de la escuela secundaria en 2021. Antes de graduarse, escribió que deseaba especializarse en negocios en la Universidad.

Deacon Johnson (17)

Johnson y Phleger dieron la bienvenida a su hijo menor, Deacon James, el 29 de abril de 2006, el día de su séptimo aniversario de boda. Al igual que sus hermanos mayores, Deacon creció en Santa Bárbara, donde se graduó de la escuela secundaria en 2020, y es un gran amante de los deportes. Sus padres también han compartido publicaciones en las que aparece su hijo tocando varios instrumentos como el piano y la guitarra. En 2023, cuando Deacon comenzaba su último año de escuela secundaria, ahora tiene 17 años, su madre publicó una foto de él diciendo que quería ser astronauta cuando fuese mayor.