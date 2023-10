Stella Banderas: 'Tengo muchas joyas de mi madre que le regaló mi padre, lo cual es muy especial, como sus anillos de boda'

El madrileño Círculo de Bellas Artes ha desplegado este último miércoles de octubre una fabulosa alfombra negra con motivo del lanzamiento de Rabat Magic Cosmos, una nueva nueva propuesta de la firma de alta joyería y relojería que ha reunido en el corazón de la capital a personalidades como Ana Cristina Portillo, Oriol Elcacho, Sofía Paramio o Isa Hernáez, grandes amigos de la marca. Pero si ha habido una invitada a la cita que ha llamado especialmente la atención y ha captado los focos, esa es Stella del Carmen Banderas. Tras soplar las velas de su veintisiete cumpleaños a finales del pasado mes de septiembre, la hija de Antonio Banderas y Melanie Griffith ha deslumbrado en esta cita con su mayúscula belleza y seguridad y enfundada en un sofisticado look con el que ha posado en el photocall. A su paso, también ha contado algunos detalles de su vida personal, desde el tiempo que planea estar en España, hasta el orgullo que siente por sus padres, pasando por sus próximos retos, pasiones, su estilo, su gusto por los diseños retro y vintage y su faceta como directora de cine.

Stella del Carmen Banderas demuestra en 'spanglish', como ella dice, su amor por España

Vestido de silueta sirena y joyas plateadas

Antes de dar sus esperadas declaraciones, algo que hace en contadas ocasiones debido a sus escasas apariciones en eventos públicos en nuestro país, Stella ha impactado a su llegada al edificio, ubicado en la calle Alcalá. Enfundada en un favorecedor y minimalista vestido negro largo confeccionado en tejido de terciopelo, silueta sirena y escote de tipo bardot con abertura en forma de 'U' en la zona central del pecho de la firma Roland Mouret, disponible en su página web a un precio de 1.370 euros, que ha combinado con refinadas joyas plateadas de Rabat, la fundadora del perfume Lightbound ha derrochado elegancia. Tan natural y risueña como de costumbre, ha posado en el photocall instalado por la marca, que lanza esta nueva selección de piezas únicas protagonizadas por gemas cuyo fin es sorprender de cara a la época más singular del año. "Estas joyas son tan hermosas", ha admitido entusiasmada y cercana, al tiempo que ha reconocido sentirse muy cómoda y encantada con su traje, "lo cual creo que es importante durante una alfombra".

Luciendo su sensacional figura y dejando su clavícula al descubierto gracias al fantástico recogido con flequillo lateral con el que ha dejado mechones sueltos en la zona frontal de su rostro, Stella, que ha sido una de las primeras en llegar, ha brillado mucho más allá del estilismo por el que se ha decantado para el acto. "Esta noche me siento muy bien", ha admitido radiante mientras dibujaba una gran sonrisa en su rostro: "He tenido momentos en los que miro hacia atrás y veo que no me sentía bien con lo que llevaba puesto", ha recordado, evidenciando que su felicidad se refleja en todos los aspectos de su vida.

El gusto de Stella por las joyas con historia

A su paso por la alfombra negra, la única hija de nuestro malagueño más internacional ha hablado de su gusto por las joyas antiguas y vintage, especialmente por las que tienen una historia detrás, una pasión que comparte con su madre y con su hermana Dakota Johnson y con la que se siente muy identificada. "Tengo muchas joyas de mi madre que le regaló mi padre, lo cual es muy especial, como sus anillos de boda y cosas así", piezas a las que da tanto valor que le preocupa desgastarlas por el uso. Por este motivo, según ha admitido, se siente muy afortunada de formar parte de la familia de esta firma catalana, un vínculo que considera muy especial: "Todas sus joyas son hermosas y tienen un gran significado detrás. Eso es lo que hace que las joyas sean especiales", ha subrayado.

Aunque ha negado que esté entre sus planes escribir su propia biografía o ejercer como modelo profesional, pues prefiere estar detrás de las cámaras y continuar con su faceta como directora y guionista, ha puntualizado que si Rabat le ofreciera una colaboración la aceptaría sin pensárselo dos veces, ya que considera que es "una marca de herencia española que se centra en la familia y la calidad y creo que es simplemente especial".

Contar historias a través de la pantalla, su pasión y profesión

Su presencia en esta cita, que se suma a la de otras celebs del panorama social como Helene Svedin, Eugenia Silva, Alejandra Domínguez o Ana Boyer e influencers como Marta Díaz, Anna Ferrer Padilla o Melissa Villarreal, entusiasma especialmente a Antonio Banderas, su orgulloso padre, tal y como la propia Stella ha confesado: "Está feliz de que esté aquí y de poder verlo". Sobre el actor, a quien adora y admira profundamente, ha señalado que le dio el consejo de estar tranquila y calmada ante entrevistas como esta, algo que siempre le genera muchos nervios, si bien está "trabajando en ello". Estos días en España están siendo para ella un auténtico regalo, pues, aunque su estancia concluye este viernes con su billete de vuelta a Los Ángeles, donde está "muy asentada", ha podido disfrutar de la compañía de su padre y de Nicole Kimpel durante un "genial" día en el que se desplazó a Málaga antes de poner rumbo a la capital: "Me encanta estar aquí. De momento, solo de vacaciones y de forma temporal". Hasta entonces, ha contado que le encantaría exprimir las próximas horas caminando y explorando los encantos de la capital, aunque "puede que mañana esté demasiado cansada y me quede en la cama todo el día", ha bromeado.

En lo referente a su faceta profesional, Stella ha contado que, tras terminar dos cortometrajes como directora recientemente, está inmersa en un tercero, pues "ese es el camino que quiero seguir". Su intención es continuar en esa línea, "construyendo mundos" y contando historias, una prometedora carrera en la que ya unió fuerzas con su padre a su paso por su compañía de producción y teatro en Málaga tras concluir sus estudios de Narrativa en la Universidad del Sur de California en 2021 y en la que no descarta que vuelva a ocurrir, aunque por el momento no hay planes a la vista de trabajar mano a mano. "Trabajar con él fue increíble, fue genial. Normalmente, lo veo como actor, pero verlo como director, en la escena, haciendo musicales, que es lo que me enseñó a mí en esa edad y es algo que nosotros hacíamos juntos, ver musicales, fue increíble", ha rememorado sobre su breve pero intensa etapa en el Teatro del Soho.

Stella Banderas y Grace Johnson forman equipo junto a su orgullosa hermana en común, Dakota

Orgullosa de la sintonía de sus padres

La nieta de la icónica actriz Tippi Hedren, que está muy enamorada de su pareja Álex Gruszynski, también ha tenido unas encantadoras palabras para sus padres, de cuya sintonía se siente muy orgullosa y de quienes espera haber heredado los mejores rasgos de su personalidad: "Espero haber heredado el cariño de mi madre. Tiene un corazón muy abierto", ha dicho sobre Griffith, mientras que de Banderas desea asemejarse en su creatividad, en su mente hermosa y en la emoción, pasión y fortaleza que tanto le caracteriza.

