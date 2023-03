Melanie Griffith presume de su madre, Tippi Hedren, increíble a sus 93 años La ex de Antonio Banderas y la protagonista de 'Los pájaros' han disfrutado este fin de semana de un plan juntas

Tippi Hedren ha sido una de las actrices más aclamadas de Hollywood. Sobre todo entre los años 50 y 60, cuando se convirtió en una 'chica Hitchcock', gracias a la famosa película de terror, Los pájaros (1963), por la que ganó un Globo de Oro. A sus 93 años, cumplidos el pasado mes de enero, la artista aún se conserva de maravilla. Una de las personas que más pendientes está de ella es su única hija, Melanie Griffith. Prueba de ello es la cantidad de veces que comparte imágenes de su famosa progenitora en su perfil público.

Este semana, la ex de Antonio Banderas mostraba orgullosa una preciosa instantánea en la que aparecía Tippi Hedren, perfectamente maquillada y ataviada con una americana roja y varias joyas. "Mamá... día de teatro", escribía la actriz agregando un "93" al final, haciendo referencia a la edad de la protagonista. Enseguida, la imagen ha acaparado todas las miradas generando miles de comentarios resaltando lo guapa y lo estupenda que se encuentra la que fuera musa de Alfred Hitchcock. No es la primera vez que la artista de Lolita publica imágenes de su madre. Hace unos días compartía otra fotografía en la que aparecía una jovencísima Melanie, acompañada de su madre, que también estaba guapa y radiante, por lo que no es casualidad que a sus 93 años aún mantenga su belleza exterior.

Además, unos meses atrás, subía una cariñosa imagen en la que se encontraban juntas y abrazadas en un sofá de animal print. "Agradecida de que mi mamá todavía esté aquí con nosotros", escribía la actriz, feliz de poder contar aún con su madre. Aquella publicación obtuvo también numerosos comentarios, pero solo uno destacaba por encima del resto, el de su ex Antonio Banderas: "Os quiero a las dos, chicas", escribía el actor, junto a dos emojis en forma de corazón.

Cabe destacar que Griffith y Hedren siempre han sido uña y carne. Además de vivir bajo el mismo techo, las dos tienen una maravillosa relación. Para quien esté pendiente de las publicaciones de la actriz, de sobra es conocido que Melanie siente devoción por la persona que le trajo al mundo, y siempre lo demuestra cada vez que tiene ocasión. Es más, desde que la exmujer del actor español viera reducido su volumen de trabajo, la actriz se ha volcado de lleno en su familia y, por supuesto, en su progenitora.

El reencuentro con Antonio Banderas

Hace unos días, veíamos a Melanie Griffith reencontrarse con su exmarido, Antonio Banderas, y la hija que tienen en común, Stella del Carmen (26). Los tres protagonizaban uno de los reencuentros más cariñosos horas antes de celebrarse la gala de los Oscar, donde el intérprete de La máscara del Zorro era uno de los presentadores que iba a entregar uno de los premios. Cabe destacar que entre ellos siempre ha habido una excelente relación, a pesar de separarse en 2014 tras haber estado 20 años como pareja.