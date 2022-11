Tippi Hedren reaparece a sus 92 años por una buena causa: apoyar a su nieta, Stella Banderas

Loading the player...

Tippi Hedren tiene muy claras cuáles son sus prioridades en la vida y su familia es, sin duda, una de las más importantes, por eso, a sus 92 años de edad, no ha dudado en dejar que su hija Melanie Griffith, (65 años), le haya grabado un vídeo preguntando cuál es su opinión sobre el perfume que Stella Banderas acaba de lanzar al mercado. La prestigiosa actriz aparece prácticamente con la cara lavada, a excepción de un carmín color rosa en sus labios, demostrando no haber perdido un ápice de su estilo, a pesar de haber traspasado la frontera de los 90 años. La eterna protagonista de Los Pájaros (1963) o Marnie, La Ladrona, (1964) ha explicado cuáles son las bondades del perfume que ha creado su nieta, refiriéndose a ella como una auténtica 'genia'. ¡Dale al play y no te lo pierdas!

La divertidísima fiesta de cumpleaños de Melanie Griffith con su hija Stella del Carmen y Eva Longoria

Antonio Banderas explica por qué su hija ha querido eliminar el apellido de su madre