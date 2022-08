La divertidísima fiesta de cumpleaños de Melanie Griffith con su hija Stella del Carmen y Eva Longoria

Loading the player...

65 años. Son los que cumplió el pasado 9 de agosto Melanie Griffith. Un acontecimiento así no podía quedar sin celebrar, y la actriz lo ha festejado de la mejor manera: "La cena de mi 65 cumpleaños fue absolutamente fabulosa. Me siento privilegiada y agradecida por mis amigos y mi familia. Risas, amor y amabilidad", ha comentado junto a las imágenes de una reunión con amigos y familiares, entre ellos, su hija Stella del Carmen Banderas o su amiga Eva Longoria. Y las celebraciones no terminaron ahí, sino que otras actrices como Rebel Wilson o Carly Steel sorprendieron a Melanie con un inesperado almuerzo de cumpleaños. Dale al play y no te lo pierdas.

-Desde el multimillonario Elon Musk hasta Melanie Griffith: estas son algunas de las parejas que se casaron dos veces con la misma persona