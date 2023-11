El mensaje de Dakota Johnson a Chris Martin por ayudarla a lidiar con la depresión

Dakota Johnson, 33 años, y Chris Martin, de 46, llevan juntos cinco años, una relación que vive lejos de los focos, pero que avanza sólida. En una sincera confesión, la hija de Melanie Griffith ha asegurado que el vocalista de Coldplay es uno de sus grandes apoyos cuando se trata de mejorar su estado anímico. La actriz, que padece depresión desde que era adolescente, ha recibido un galardón en el marco de la fiesta benéfica que celebra cada año la fundación Hope for Depression Research. En esta ocasión el escenario fue el hotel Plaza de Nueva York donde se dieron cita los filántropos más importantes de la Gran Manzana y un grupo de celebrities con el fin de poner el foco en esta condición y mostrar los últimos avances en la materia.

La intérprete recordó en su discurso a su pareja, Chris Martin, de quien dijo que la ayuda mucho en los días en los que se encuentra peor. Aseguró Dakota que el humor es el mecanismo que mejor le funciona para hacer frente a esos días y explicó una anécdota al respecto. “Hace unas semanas tuve un mal día y mi pareja me preguntó amablemente ‘lo estás pasando mal, ¿verdad?’. Yo le dije que no. Entonces él me dijo, ‘cariño, llevas una camiseta de Cats’, Cats el musical. Resultó que realmente estaba teniendo un mal día. Pero ese momento me levantó el corazón y me hizo salir de ahí” dijo.

Comentó la protagonista de Bailando por la vida que transformar su dolor o ansiedad en comedia es una herramienta que ha utilizado toda su vida. “No creo que sea algo malo, funciona. Me ayuda porque a veces si no me río, me pongo a llorar”. Comentó además algunas de las cosas que ha aprendido después de tantos años lidiando con este trastorno. “Aceptar estar bien con el hecho de que nunca haya una respuesta inmediata, que nunca haya un final inmediato” explicó. También agradeció la decisión que tomaron sus padres de mandarla a terapia cuando era niña. Compartió algunas de las ocupaciones que la ayudan como el yoga, los ejercicios de respiración, hacer deporte y estar en contacto con la naturaleza. El evento, que tenía como lema “Resiliencia: resurgir más fuerte de los retos más importantes de la vida”, contó además con la presencia de Brooke Shields.

Dakota y Chris Martin mantienen una relación discreta desde que hicieron oficial su amor en 2018. Aunque no se exponen demasiado a los focos, han protagonizado románticas escenas por ejemplo en los conciertos de Coldplay. cuando, entre el público, se encontraba la hija de Melanie Griffith. Así, durante uno de sus shows en Nápoles el cantante le dedicó una serenata dejando con la boca abierta a todos los asistentes. El interprete de Viva la vida recorrido el estadio con su guitarra para llegar hasta la zona donde se encontraba su novia. En otra ocasión, en Londres se dirigió a la actriz para expresarle su amor a los cuatro vientos.