Dakota Johnson habla de cómo se lleva con los hijos adolescentes de Chris Martin

Si tienes que tener una madrastra que te toque una como Dakota Johnson. La novia de Chris Martin no puede hablar mejor de los hijos que tuvo el líder de Coldplay con su exmujer, Gwyneth Paltrow. La actriz de Cincuenta sombras de Grey y Madame Web confesó lo bien que se lleva con los dos hijos adolescentes de su pareja, Apple, de 19 años, y Moses, de 17, que a pesar de estar en una edad difícil admite que son adorables. "Amo a esos niños como si mi vida dependiera de ello", reveló Johnson. "Con todo mi corazón", añadió la intérprete con mucha ternura.

Cierto es que la hija de Melanie Griffith y Don Johnson los ha visto madurar desde que comenzara su relación con Chris Martin en 2017. Los chicos llegaron a su vida con apenas 12 y 10 años y su relación no ha podido ser mejor gracias a la educación de sus padres. Martin y Paltrow anunciaron su divorcio en 2014, pero siendo conscientes de que harían cualquier cosa por proteger a sus hijos. Tanto es así que la expareja demuestra habitualmente lo bien que se lleva y las veces que comparten vacaciones juntos o navidades a pesar de que ambos han rehecho su vida a nivel sentimental.

Dakota Johnson se lleva a las mil maravillas con Gwyneth Paltrow, algo que también sucede entre Chris Martin y Brad Falchuk, con quien la protagonista de Shakespeare enamorado contrajo matrimonio en 2018. A finales del pasado año los fans de Gwyneth le pidieron una foto con Dakota Johnson, y la imagen de la actriz de Glee junto a la novia de su exmarido, Dakota Johnson, vino a corroborar la buena relación que mantienen. La actriz publicó una foto cogidas de la mano que refleja lo importante que son cada una en sus vidas y que los conflictos entre 'novia' y 'ex' ya no se llevan. Este post emocionó a los fans de la expareja. Chris y Gwyneth siguen a pies juntillas todo lo que dijeron tras su separación y se han convertido en uno de los mejores ejemplos de cómo lidiar con un divorcio de manera amistosa cuando hay hijos de por medio.

En noviembre, Paltrow se sinceró sobre la paternidad compartida con su exmarido. "Chris tiene ese dulce espíritu infantil y me encanta que diga: 'Vamos a saltar al océano' cuando hace 58 grados, o 'Vamos a esta extraña tienda de guitarras'", señaló en una entrevista con People. "Él siempre quiere vivir estas divertidas aventuras y actividades con sus hijos". La oscarizada actriz añadió que Martin "tiene una verdadera dulzura" que se extiende naturalmente a su dinámica con sus hijos. "Él aporta eso a la forma en que los cría", señaló Paltrow. "Ha viajado mucho, pero... es casi como si viniera y rociara polvo de hadas".

Es tal el carácter entusiasta de Chris Martin que la hija de Melanie Griffith ha señalado que su pareja es uno de sus grandes apoyos cuando se trata de mejorar su estado anímico. Dakota Johnson, que ha lidiado con la depresión desde la adolescencia, cuenta que el músico la ayuda mucho en los días en los que se encuentra peor. "Hace unas semanas tuve un mal día y mi pareja me preguntó amablemente ‘lo estás pasando mal, ¿verdad?’. Yo le dije que no. Entonces él me dijo, ‘cariño, llevas una camiseta de Cats’, el musical. Realmente estaba teniendo un mal día. Pero ese momento me levantó el corazón y me hizo salir de ahí", reveló la actriz, que admite que la risa es una de las herramientas que más le funcionan para lidiar con su problema. Sus padres la mandaron a terapia cuando era niña y ella se siente muy agradecida. El yoga, los ejercicios de respiración, estar en contacto con la naturaleza y hacer deporte la ayudan, y es algo que suele practicar con los hijos de Chris Martin, con quienes sale a pasear en bicicleta por las inmediaciones de su casa en Malibú.