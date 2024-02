Dakota Johnson relata el 'peor momento' de su carrera

La interpretación corre por las venas de Dakota Johnson (34) ya que sus padres son actores, al igual que su abuela Tippi Hedren, icono del cine además de musa de Alfred Hitchcock. Debutar en la gran pantalla con solo diez años y crecer entre rodajes hizo que la única hija en común de Melanie Griffith y Don Johnson asumiera muy pronto que su futuro estaba enfocado hacia esa dirección. Actualmente es una de las intérpretes más reconocidas y tiene una carrera consagrada en la que no todo ha sido fácil, especialmente una situación que vivió al inicio y que la ha marcado.

-Así es la vida de Don Johnson al cumplir 74 años: felizmente casado desde hace 30 años y padre de 5 hijos

- El mensaje de Dakota Johnson a Chris Martin por ayudarla a lidiar con la depresión

Dakota, que acaba de estrenar Madame web (Marvel), recibió en 2013 la propuesta de hacer un cameo en el último capítulo de The Office, serie de la NBC que tuvo nueve temporadas. "Me encanta esa serie y me dijeron: ¿Quieres estar en el final?' Yo dije: Por supuesto, pensando que me llevaría como medio día", ha comenzado a decir sobre este cameo durante su visita al Late Night de Seth Meyers. Su sorpresa fue mayúscula cuando el plan de rodaje se alargó dos semanas y más aún cuando se emitió el resultado final. "Apenas salgo. Honestamente, fue el peor momento de mi vida", ha señalado.

La actriz, que mantiene una sólida relación desde 2017 con Chris Martin (líder de Coldplay), ha contado que fue decepcionante formar parte de los entresijos de la serie que tanto le gustaba como espectadora. Llegó muy ilusionada de estar dentro de la trama, pero el reparto no se lo puso fácil: "Nadie quería hablar conmigo. A nadie le importaba... Yo estaba como en el fondo de todas estas escenas, enviando cosas por fax”. Recuerda que había dinámicas extrañas en el set de rodaje y que algunos miembros del elenco no se hablaban entre sí.

-Stella Banderas y Grace Johnson forman equipo junto a su orgullosa hermana en común, Dakota

Ese decepcionante proyecto no la frenó y dos años después se consagró como la tercera generación de una saga de estrellas. En 2015 marcó un punto de inflexión en su carrera Cincuenta sombras de Grey, que protagoniza con Jamie Dornan. La película tuvo dos partes más (con la misma buena acogida) ya que es la adaptación de la trilogía de libros de E. L. James. Su éxito fue creciendo a lo largo y ancho del mapa, pero las prioridades de Dakota no cambiaron. "Mi familia es lo más importante para mí. Tengo un grupo de chat con todos ellos y nos comunicamos constantemente, no importa dónde estemos", contaba en Diario Sur.

Su salud mental y la familia

Desde el inicio de su trayectoria, Dakota ha convivido con la depresión y habla abiertamente de salud mental para ayudar con su ejemplo. En esa situación le ayuda practicar meditación, hacer yoga, practicar deporte y estar en contacto con la naturaleza. Da una gran importancia al descanso y se siente muy afortunada de tener el apoyo incondicional de sus padres, sus hermanos y de Antonio Banderas. El actor estuvo casado con Melanie Griffith y, según recuerda Johnson, que lo llama cariñosamente Paponio, trajo una luz brillante a sus vidas y amaba a la familia tanto que lo cambió todo para siempre.