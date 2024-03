¿Se han comprometido Chris Martin y Dakota Johnson después de seis años de noviazgo? Te contamos todos los detalles Según 'The Mirror', la pareja tendría la aprobación de Gwyneth Paltrow y de los dos hijos del cantante

¡Suenan campanas de boda! Chris Martin y Dakota Johnson han dado un paso más en su relación y se han comprometido después de seis años juntos. Según ha publicado The Mirror, el líder de Coldpay le pidió ya hace tiempo matrimonio a la actriz, pero no ha sido hasta ahora cuando han decidido anunciarlo y contárselo a su círculo más cercado. Y eso no es todo, según una fuente cercana al citado medio, tienen la 'aprobación' de Gwyneth Paltrow, exmujer del cantante y madre de sus dos hijos, Apple y Moses; con quien guarda una excelente relación.

Una fuente cercada al citado medio de prensa de Gran Bretaña, ha asegurado que siempre "han estado locos el uno por el otro desde el primer día, así que dar este paso era inevitable" e, incluso, asegura que "no tienen prisa por pasar por el altar, están disfrutando de hacer su compromiso oficial". No es la primera vez que suenan todas las alarnas de una posible boda, pero esta vez son más fuertes, ya que según parece, la protagonista de Cincuenta Sombras lució un impresionante anillo en su cumpleaños de esmeralda verde en el dedo anular, el cual todos interpretar como una joya de compromiso.

Tanto la actriz como el cantante, siempre se han mantenido alejados del foco mediático y se han mostrado muy reservados en cuanto a su vida privada. De hecho, una de las pocas ocasiones en las que la intérprete ha hablado sobre su chico fue el cinco de marzo durante una entrevista con revista con 'Bustle' donde se sinceró y habló como nunca de la maternidad: "Estoy muy abierta a eso. He llegado a este lugar donde realmente quiero experimentar todo lo que la vida tiene para ofrecer. Y especialmente siendo mujer, pienso: Qué cosa tan mágica para hacer. Qué experiencia tan loca, mágica y salvaje".

Corría el año 2017 cuando chris y Dakota fueron vistos por primera vez disfrutando de una cena en Los Ángeles, después de conocerse a través de un amigo en común, y surgían los primeros rumores de una posible relación con la hija de Melanie Griffith y Don Johnson. Un momento que volvió a repetirse apenas unos meses después, cuando algunos de los seguidores del músico vieron a Dakota Johnson entre el público de uno de sus conciertos en Argentina.

Desde que se confirmó finalmente su romance hasta día de hoy, son contadas ocasiones en las que se les ha podido ver juntos durante estos seis años. A pesar de que en 2019 decidieron tomarse un tiempo y se separaron durante los meses de verano, su amor fue más fuerte y a los pocos meses volvían a estar juntos. Ahora parece que quieren dar un paso más allá y formalizar su pareja.

Recordemos que Chris Martin se casó con Gwyneth Paltrow en 2003, ocho años después, rompieron tras dos hijos en común porque tenían más amistad que amor romántico. En el comunicado de divorcio se informó de que sería una "separación consciente" con el bienestar de su hija Apple y su hijo Moses en mente. Desde entonces, cómo ha evolucionado su relación ha sido un objeto de fascinación por parte de medio mundo, llegando a compartir incluso momentos con Dakota.