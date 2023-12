Pasado y presente de Chris Martin Gwyneth Paltrow y Dakota Johnson demuestran que los conflictos entre 'novia' y 'ex' ya no se llevan Las actrices vuelven a dejar claro que son muy buenas amigas con esta nueva imagen, en la que aparecen cogidas de la mano, que refleja lo unidas que están

Gwyneth Paltrow y Chris Martin pusieron fin a su matrimonio hace casi una década y dejaron claro que no iba a ser una separación al uso porque sobre todo y por encima de todo son padres. La expareja mantiene una fantástica relación por el bien de sus hijos, Apple y Moses, y es habitual verles compartir juntos su tiempo libre, vacaciones o fechas navideñas con sus respectivas parejas. La última imagen tomada de la actriz de Glee junto a la novia de su exmarido, Dakota Johnson, viene a corroborar la buena relación de la ya conocida como 'modern family'.

Paltrow y Dakota aparecen cogidas de la mano mientras la oscarizada actriz de Shakespeare enamorado responde a la petición de uno de sus fans que le pidió que publicara una foto con la actriz de 50 sombras de Grey en una sesión de preguntas y respuestas. La actriz publicó esta foto que refleja lo importante que son cada una en sus vidas y que los conflictos entre 'novia' y 'ex' ya no se llevan. Ambas van muy abrigadas con chaquetas y gorros mientras caminan por la carretera en un día invernal. Si bien no está claro cuándo se tomó esta fotografía, Johnson se unió a Paltrow y Martin, así como a sus hijos Apple, de 19 años, y Moses, de 17, para celebrar este año el Día de Acción de Gracias en Los Hamptons.

Esta publicación ha fascinado a los fans de la expareja que después de casi diez años sigue manteniéndose fiel a sus palabras, convirtiéndose en uno de los mejores ejemplos de cómo lidiar con un divorcio de manera amistosa. Hace varios meses, otro de los fans de la estrella de Iron Man le pidió que describiera su relación con Dakota Johnson. La actriz se deshizo en elogios con la hija de Melanie Griffith, a quien considera una buena amiga. "La amo tanto. Es una persona adorable y maravillosa", dijo de la novia de su exmarido.

Paltrow y Martin se casaron en 2003, pero anunciaron que se habían "separado consciente" 11 años después. Finalizaron su divorcio en 2016. Poco después de su separación, Paltrow comenzó a salir con Brad Falchuk, con quien se casó en septiembre de 2018, en una discreta ceremonia en su mansión de Los Hamptons.

A pesar de haber rehecho su vida sentimental, los ex han continuado siendo padres de sus hijos de manera amistosa, aunque no siempre es fácil han llegado a reconocer. "Chris y yo nos comprometimos a ponerlos a ellos primero y eso es más difícil de lo que parece porque algunos días realmente no quieres estar con la persona de la que te vas a divorciar", reconoció. "Pero si estás comprometido, hazlo". "Respiras profundamente y miras a la persona a los ojos y recuerdas tu pacto y sonríes… y vuelves a comprometerte con esta nueva relación que estás tratando de fomentar". "Es como si estuvieras poniendo fin a un matrimonio pero todavía estuvieras en una familia. Y así será para siempre”, confesó Paltrow en The Drew Barrymore Show.