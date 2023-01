Ahora que Apple Martin ha conquistado a todos, ¿te acuerdas de la relación de Chris Martin y Gwyneth Paltrow?

Apple Martin ha triunfado en su debut en la Semana de la moda de París. La hija de Gwyneth Paltrow y Chris Martin se une al club de nuevos iconos que conquistan el corazón de las grandes firma tras asistir como invitada a la presentación de la última colección de Alta Costura que la firma ha celebrado en París. Con la mayoría de edad ya cumplida, la joven ha debutado como invitada en su primer desfile de moda. Tras destacar por su elegancia y su belleza, heredada de sus padres, son muchos los que echan la vista atrás y recuerdan a la pareja.

Gwyneth Paltrow y Chris Martin se conocieron en octubre de 2002, en uno de los peores momentos de la vida de la actriz. En ese momento, ella tenía 30 años y era unas de las intérpretes más conocidas del mundo pero tras fallecer su padre, Bruce Paltrow, le costó mucho volver a la rutina. No cabe duda de que tanto Paltrow como Chris son dos estrellas que nacieron para brillar, y aunque no lo sabían, su destino pareciese ser digno de una película romántica. En el año 2002 Chris Martin vivía en Londres, tenía 25 años y estaba triunfando en el mundo de la música.

En ese año los rumores sobre un romance entre ambos salieron a la luz pero ¿cómo se conocieron realmente? La versión de Paltrow es que la pareja con el músico se formó gracias a los rumores de la prensa. “Es increíble pero fue así. A fines de 2002, empezó a surgir una ola de noticias sobre una supuesta relación con Chris, cuando ni siquiera nos conocíamos. Ni siquiera habíamos hablado, ni una vez”. La actriz acudió a uno de sus conciertos con sus amigas en Londres. Una vez allí, en el backstage, le presentaron al líder de la banda. Fue un auténtico flechazo.

En esa época la intérprete de Pepper Potts de Iron Man estaba a punto de darse el 'sí, quiero' con Brad Pitt. Los actores estuvieron saliendo durante tres años en la década de los 90 (de 1994 a 1997), e incluso, llegaron a comprometerse. La estrella de Troya y la actriz de Shakespeare enamorado se conocieron en el rodaje de Seven, comenzaron su noviazgo y se convirtieron en una de las parejas más atractivas del cine cuando todavía eran muy jóvenes, ella 22 años, y el 29. Llegaron a anunciar su compromiso en noviembre de 1996, pero en junio de 1997 anunciaron el fin de su relación sin dar explicación alguna. Con el tiempo la actriz llegó a confesar que su ruptura fue realmente dolorosa y estuvo a punto de rechazar el papel de la película Shakespeare In Love, un proyecto que le valió el Oscar a mejor actriz por interpretar el papel de Viola. "Estaba en medio de una terrible separación y la idea de ir a Inglaterra y estar lejos de mi hogar parecía…”,confesó en Variety, aunque finalmente se armó de valor y no pudo rechazar la oferta al leer el guion.

Tras finalizar su relación con Brad Pitt, Gwyneth Paltrow comenzó con el solista de Coldplay, viviendo su amor con discreción. El 3 de diciembre de 2003 la pareja anunció que estaban esperando a su primer hijo. Al día siguiente, (4 de diciembre), la actriz sin el músico apareció en el programa de Ellen DeGeneres, y la presentadora le regaló un cochecito de bebé. Dos días después, el cinco de diciembre, se casaron de forma secreta en Santa Bárbara y sin invitados.

Fruto de su amor y de su matrimonio nacieron sus dos hijos: Apple (18 años) y Moses (16 años). Durante 10 años la actriz y el cantante fueron uno de los matrimonios más sólidos de Hollywood. A fines de 2013, y con 10 años de relación, los rumores de una supuesta ‘traición’ comenzaron a resonar con fuerza hasta que en el año 2014 anuncian su separación a través de un comunicado en Goop, la web de la empresa de la actriz. Desde ese momento, decidieron convertirse en amigos y mantienen una buena relación.

Tras su ruptura con el artista Gwyneth Paltrow empezó a salir con el productor de 'Glee', Brad Falchuk, a quien conoció mientras participaba en algunos capítulos de la serie musical.La pareja se dió el 'sí, quiero' el 29 de septiembre en los Hamptons, momento en el que empezó una nueva vida para la actriz. La pareja se conoció a través de Robert Downey, Jr., coprotagonista de Iron Man junto con Paltrow, y más adelante trabajaron juntos en Glee, la serie de televisión creada por Falchuk en colaboración con Murphy e Ian Brennan, y en la que se enamoraron. Después de tres años de noviazgo, Paltrow, de 48 años, y Falchuk, de 49, sellaron su amor en una ceremonia íntima a la que asistieron 70 invitados, entre ellos sus respectivos hijos. La hija de Paltrow, Apple, de 16 años, y la de Falchuk, Isabella, actuaron como damas de honor, mientras que el hijo del productor, Brody, y el de la actriz, Moses, de 14, fueron padrinos de boda.

