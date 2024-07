La felicidad de Antonio Banderas al abrazar de nuevo a 'su hija' Dakota Johnson en Málaga

Antonio Banderas siempre ha considerado a los hijos de Melanie Griffith como suyos. Hace diez años, cuando los actores anunciaron su ruptura después de 20 años de relación, el malagueño aseguró que “la familia no había muerto, ni muchísimo menos” y que seguiría manteniendo el contacto no solo con su hija Stella, sino también con su exmujer y el resto de sus hijos, aunque no fueran biológicos.

© antoniobanderas

El cariño de Banderas a "su familia americana" sigue intacto y así lo demuestra esta foto en la que Antonio Banderas y Dakota Johnson se abrazan al volver a verse. “Felicidad. Dakota Johnson en Málaga”, dice emocionado la estrella de El gato con botas al recibir la visita de la hija de Melanie Griffith, a la que considera como suya, en su tierra natal. Una fotografía a la que Melanie no ha tardado en reaccionar con muchos corazones que vienen a demostrar que entre ellos existe una relación maravillosa a pesar de su separación. "Melanie es una de mis mejores amigas, probablemente es la mejor que tengo”, confesó en la revista Vulture algunos años después de su divorcio Recordemos que cuando Antonio y Melanie se casaron, Dakota era una niña de tan solo seis años que se crió junto a su madre, el actor español y su hermana Stella del Carmen, que vino al mundo en 1996.

© Teatro Soho

Padre e ‘hija’ volvieron a verse en Málaga, la ciudad de la que Banderas siempre ha sido un gran embajador, y donde posee un teatro, el Soho Caixa Bank, que recibió como público a una gran estrella como es la protagonista de Cincuenta sombras de Grey e hija también del popular Don Johnson. Dakota todavía se refiere cariñosamente a Banderas como “papi” o "paponio" “y me encanta, no te haces una idea”, contó el malagueño cuando presentó Dolor y Gloria, la película de Almodóvar, acompañado de sus hijas en Estados Unidos. A él Dakota le dedicó estas emotivas palaras: "Cuando tenía seis años, mi madre se casó con un hombre que trajo una luz increíblemente brillante y un mundo nuevo de creatividad y cultura. Amaba a mi madre y a mis hermanos tanto que lo cambió todo para siempre”. Y concluyó su discurso: "Tuve un padre extra y me di cuenta de que, con el tiempo, es en realidad una de las personas más influyentes en toda mi vida”.

© antoniobanderas

En esta última fotografía de ambos, que ha recibido una oleada de cariño de todos sus fans, se puede vislumbrar la emoción y felicidad de Banderas al abrazar de nuevo a ‘su hija’, quien le coge del brazo y se acurruca sobre su hombro. Juntos acudieron al teatro, donde Dakota participó en uno de los coloquios de a comedia musical Tocando nuestra canción, dirigida por Banderas, y disfrutaron de un cena en Atrezzo, uno de los restaurantes de Antonio en Málaga, donde se fusionan los clásicos de la cocina italiana con recetas internacionales y un toque siempre malagueño. Un espacio, con una decoración cuidada donde la novia de Chris Martin pudo degustar desde pizzas al más puro estilo napolitano a sus pastas artesanales.