Coldplay obligado a pagar millones para firmar la paz en la batalla judicial contra su exmanager

La relación de la banda Coldplay con su manager Dave Holmes duró más de 20 años, pero terminó de la peor manera posible. El grupo liderado por Chris Martin y Holmes separaron sus caminos en 2022 después de años de trabajo en común, aunque lejos de hacerlo en los mejores términos, fue solo el principio de la guerra. Comenzó así una batalla legal por la reclamación de Holmes, que alegaba que la banda le debía 10 millones de libras (más de 11 millones de euros) en concepto de comisiones no pagadas por los discos 10 y 11 del conjunto. El grupo contraatacó pidiendo 14 millones de libras (16 millones y medio de euros) asegurando que el presupuesto de su gira Music of the Spheres se disparó y gastaron 17,5 millones de libras de más (más de 20 millones de euros).

El conflicto ha quedado zanjado ahora, antes de llegar a juicio, por decisión de la banda. Según documentos del Tribunal Superior de Londres (citados por The Sun), el grupo de Martin habría pagado una cantidad millonaria a Holmes para llegar a un acuerdo. Así se evita que salgan a la luz detalles privados del caso, lo que ocurriría si este llegara a discutirse frente al juez. “Coldplay sabe que tiene problemas con su defensa. Acusar a Dave Holmes de faltas éticas inexistentes y otras faltas inventadas no desviará la atención de la verdadera cuestión: Coldplay tenía un contrato con Dave, se niegan a cumplirlo y tienen que pagarle lo que le deben” dijo un portavoz de Holmes.

Por su parte, los abogados de la banda alegaron que si Holmes “hubiera actuado con diligencia y pericia razonables en el cumplimiento de sus obligaciones” la banda no habría tenido que incurrir en costes extraordinarios. Se detallan en los documentos los costes extra en los que incurrieron a causa de la gestión de Holmes como la compra de pilares a medida para la iluminación y la compra de un proyecto visual llamado Jet Screen, de 9.7 millones de dólares (más de 11 millones de euros), que “era demasiado grande y solo se utilizó en diez conciertos en Buenos Aires durante la gira mundial de 165 conciertos”.

La banda de Martin reprochaba también a su exmanager los tratos que hizo con la promotora Live Nation, a quien pidió diversos préstamos que utilizó luego para financiar una empresa de desarrollo inmobiliario en Canadá. Como señalan pudo obtener hasta 30 millones de dólares de esta promotora (casi 28 millones de euros). Este acuerdo podría haber provocado, aseguran, malas decisiones sobre la gira Music of the Spheres. La cuestión ha quedado zanjada con este acuerdo del que no se conoce la cifra exacta, aunque ascendería a varios millones. Actualmente es Phil Arvey, amigo cercano de Chris Martin, quien ha asumido su puesto.

