Preocupación por el estado de salud de Michael J Fox tras las imágenes de sus últimas apariciones públicas

La última aparición pública de Michael J Fox ha hecho saltar todas las alarmas sobre su estado de salud. Esta semana, el intérprete, de 63 años, ha sido visto en Londres (Reino Unido) visiblemente más delgado y desplazándose en una silla de ruedas, herramienta de la que ya tuvo que hacer uso en la anterior gala de los premios BAFTA para subir al escenario. Eso sí, el artista no pierde su característico optimismo, e, incluso, hizo algunos gestos divertidos (como levantar dos dedos) para saludar a la prensa y los fans que estaban esperando para verle.

© GTRES Online

Hay que recordar que el intérprete canadiense fue diagnosticado de Parkinson, trastorno neurodegenerativo que produce temblores y debilita el cuerpo, en 1991 cuando tan solo tenía 29 años. “La muerte siempre está llamando a la puerta. No voy a mentir, cada vez es más complicado. Todo es más difícil. Cada día es peor, pero es lo que toca. Sé que no voy a llegar a los 80 años, pero ya no tengo miedo. No te mueres de Parkinson, te mueres con Parkinson”, confesó en una sincera entrevista con Jane Pauley en abril de 2023.

© GTRES Online

Para el protagonista de Regreso al futuro y Teen Wolf el diagnóstico hizo que su vida diese un giro de 180 grados. En un principio quiso ocultarlo, no habló de su enfermedad hasta 1998, refugiándose en el alcohol y cayendo en depresión, problemas que afortunadamente pudo dejar atrás. Sin embargo, en la actualidad es un abanderado de la enfermedad, e, incluso, ha fundado su propia organización benéfica, The Michael J Fox Foundation, para recaudar fondos para la investigación y así ayudar a otros pacientes en su misma situación.

© Getty Images

Un camino arduo en el que cuenta con el apoyo incondicional de su mujer, la actriz estadounidense Tracy Pollan. El matrimonio de artistas se conoció en el set de rodaje de la comedia Families Ties y desde entonces son inseparables. Se dieron el ‘sí, quiero’ en 1988 y juntos han formado una familia numerosa muy unida dando la bienvenida al mundo a cuatro hijos: Sam (34), las mellizas Schuyler y Aquinnah (29) y Esme (22).

© BBC

Quienes también le muestran su cariño siempre que pueden son sus compañeros del mundo del espectáculo, industria de la que Michael se retiró de manera definitiva en 2020. Buena muestra de ello es la sorpresa que el grupo Coldplay le tenía preparada en su último concierto en Glastonbury cuando le invitaron a subir con ellos al escenario para tocar a la guitarra algunos de sus temas más populares como Fix You y Paradise. “Somos una banda gracias al club de Regreso al Futuro”, confesó nostálgico su vocalista, Chris Martin.