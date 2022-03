La embarazosa situación que vivió Michael J. Fox con Diana de Gales en el estreno de 'Regreso al futuro'

A pesar de los años y a pesar de que casi se ha contado toda la vida de Diana de Gales, de vez en cuando, salen nuevos datos y anécdotas de esta Princesa irrepetible. La madre de los príncipes Guillermo y Harry siempre destacó por su cercanía y sabía desenvolverse con su gran carisma en todo tipo de ambientes. Especialmente brillaba en los actos relacionados con el cine y es precisamente el estreno de una película la que la ha vuelto a colocar de plena actualidad. El actor Michael J. Fox acaba de revelar una divertida anécdota que vivió con la recordada Princesa durante el estreno de Regreso al futuro, la película que le catapultó a la fama y que aún permanece en el imaginario popular de toda una generación. Al artista le tocó visionar la cinta junto a Diana, de la que no se separó ni un momento a pesar de una divertida emergencia que tuvo.

El estreno mundial de la ficción tuvo lugar en 1985 en Londres, tal y como ha recordado el icónico artista en Tonight Show al presentador Jimmy Fallon. La princesa Diana acudió a la proyección con su por entonces esposo, el príncipe Carlos de Inglaterra. “Ella estaba sentada a mi lado”, ha recordado el actor que vio como su emoción se convirtió en un momento un tanto embarazoso. “Cuando empezó la película, de repente tuve muchas ganas de ir al baño. Yo estaba sentado, pero me estaba muriendo y no podía decirle nada ni ausentarme por no hacer un feo. La noche de mi vida se convirtió en una pesadilla”, ha rememorado con humor. Afortunadamente, Regreso al futuro encantó a la Princesa y Fox recuerda la anécdota con una gran sonrisa a la vez que ha agregado que la Princesa “era genial y muy dulce”.

A pesar de sus múltiples trabajos en el séptimo arte, Michael J. Fox siempre será recordado como Marty McFly, el adolescente rebelde e impulsivo que viajó accidentalmente al pasado. Tal fue el éxito, que Regreso al futuro se convirtió en una trilogía con una impactante banda sonora que aún divierte y entretiene a los adolescentes de los años ochenta.

Pocos años después de su gran éxito, en 1991, a Michael J. Fox le diagnosticaron Parkinson y lo contó al mundo en 1998, lo que le obligó a abandonar la actuación en el año 2000 debido a que los síntomas de su enfermedad se habían vuelto más severos. Desde entonces se ha convertido en una de las caras más visibles de los enfermos aquejados con esta dolencia y en un gran activista que sigue luchando para encontrar una cura. Tiene una fundación con su nombre dedicada a la investigación del Parkinson convirtiéndose en uno de los mayores donantes al respecto. Desde 1988 está casado con la actriz Tracy Pollan, con la que tiene cuatro hijos.