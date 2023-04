La dura confesión de Michael J. Fox sobre su enfermedad degenerativa: 'No llegaré a los 80'

A sus 61 años, Michael J. Fox no se imagina que vaya a durar 19 años más: "He estado pensando en la mortalidad de esto... Sé que no voy a llegar a los 80 años. Sé que no voy a cumplir 80 años". Estas son las duras palabras que el propio actor vertía en una entrevista que concedía a la cadena estadounidense CBS. Y es que, el famoso intérprete canadiense no se ve con vida más allá de los 80 años debido al Parkinson que padece. En una sincera conversación con Jane Pauley, el protagonista de Regreso al futuro ha explicado cómo ha sido su día a día con esta complicada enfermedad.

Michael J. Fox tenía 29 años cuando fue diagnosticado con Parkinson, un trastorno neurodegenerativo. Sin embargo, la noticia no se hizo pública hasta nueve años más tarde. Desde entonces, el artista ha intentado mantener en todo momento una actitud positiva, aunque él mismo aseguraba en la entrevista que cada día se vuelve más trabajoso: "(La muerte) siempre está llamando a la puerta. No voy a mentir, cada vez es más complicado... Cada vez es más difícil. Cada día es peor. Pero es lo que toca", se sinceraba. El actor ha llegado a comprender que, al final de su vida, él morirá con la enfermedad: "No te mueres de Parkinson. Te mueres con Parkinson", confesaba.

En todo este tiempo, el actor ha llegado a crear campañas, recaudar fondos, y dar visibilidad a esta enfermedad que, con el paso del tiempo, va deteriorando el físico poco a poco. Además de los temblores que te produce, el Parkinson también debilita el cuerpo y puede provocar neumonías o caídas graves como la que sufrió el propio intérprete en 2018. Desde su diagnóstico en 1991, Michael tuvo unos años en los que su refugio era el alcohol, aunque más tarde lo abandonó. Además, también cayó en una profunda depresión que acabó superando.

Su mayor apoyo: su mujer Tracy Pollan

A pesar de todas estas contrariedades, Michael J. Fox siempre ha tenido a su lado a su mujer, la actriz estadounidense Tracy Pollan -a la que conoció en la sitcom Family Ties-, quien ha estado con él en las buenas y en las malas. Juntos lograron formar una familia muy unida. Fruto de su amor nacieron sus hijos: Sam, de 33 años, sus mellizas Schuyler y Aquinnah de 28; y Esmé, de 21.

Michael siempre ha estado ligado al mundo de la interpretación. De hecho, el personaje de Marty McFly en Regreso al futuro se podría considerar uno de los papeles más importantes que tuvo y el que le catapultó a la fama. Aún con la enfermedad, Michael J. Fox siempre ha intentado mantener la sonrisa y ha continuado trabajando en todo momento. En 2020, y tras haberse desarrollado más el Parkinson, el intérprete tuvo que despedirse de la gran pantalla por las complicaciones que habían surgido. No obstante, ahora en mayo se estrena un documental que trata de su vida, Still, y de cómo ha afrontado la enfermedad que le acecha desde los 29 años.