¡Sorpresa! Roger Federer se une a Coldplay para tocar en un concierto

Hace un año Roger Federer se despedía del tenis entre lágrimas. Ponía fin a una carrera marcada por el éxito y con un palmares envidiable. Desde entonces se ha volcado en su familia y en los compromisos que tiene con diversas marcas publicitarias, además de trabajar para su fundación, fundada en 2003, que tiene proyectos educativos en Suiza y Sudáfrica. Una de las pasiones del suizo es la música: es muy fan de AC/DC y a la vista de las últimas imágenes que se tienen de él, también de otro de los grupos actuales de mayor éxito internacional. La banda Coldplay paró en Zurich su gira mundial Music Of The Spheres World Tour, un concierto que, además de por el talento de los británicos, se hizo viral por la aparición sorpresa del tenista.

No es que Roger fuera uno de los invitados VIP, o al menos no solo ha transcendido por eso. El suizo se subió al escenario mientras la banda interpretaba Don’t panic, de su disco Parachutes, melodía a la que contribuyó tocando un instrumento de percusión, ante la locura de los asistentes. Chris Martin le dio la bienvenida definiéndole como “el mejor tenista de la historia”. En el breve clip demostró el deportista que además de darle bien a la raqueta sabe seguir el ritmo pues mientras tocaba lo que parecía una pequeña maraca, se movía siguiendo la canción. “Una noche para recordar” escribió el deportista, a quien entre bambalinas aplaudía su mujer Mirka.

Desde que colgó la raqueta, la prioridad de Federer ha sido pasar más tiempo con los suyos. Casado con Mirka Vavrine, junto a la que lleva ya 22 años de relación, ha formado una numerosa familia con cuatro hijos que fue su mejor talismán en las canchas de medio mundo. La pareja se conoció en los Juegos Olímpicos de Sidney en el año 2000 cuando los dos defendían la bandera de su país. Se enamoraron y su historia culminó en boda el 11 de abril de 2009. Ese mismo año vinieron al mundo sus gemelas, Myla y Charlene, y en mayo de 2014 nacieron sus otros dos hijos: los mellizos Leo y Lenny.

Como se puede ver en sus perfiles salen a navegar, visitan los parques de Disney y también el de Harry Potter o van a las carreras de Fórmula 1. Planes en familia que se unen al esfuerzo que pone el suizo en el trabajo con su fundación. Hace unas semanas viajó a Lesotho con su mujer para visitar alguna de las zonas en las que llevan a cabo su labor, dirigida a apoyar proyectos educativos para los más pequeños. “Un viaje inolvidable a Lesotho: tantos niños sonrientes y emocionados, padres y maestros comprometidos y un paisaje impresionante. Gracias a todos por la cálida bienvenida. ¡Definitivamente regresaré!” escribió junto a varias instantáneas que resumen su experiencia.

El pasado mes de septiembre el tenista anunció su retirada a los 41 años de edad y tras haber ganado 20 Grand Slam y más de 100 títulos en las pistas de medio mundo. “Claro que quería jugar para siempre, pero no puede ser. Me sentí triste cuando me di cuenta de que era el final. La (lesión de) la rodilla no evolucionaba y tuve que tomar la decisión de retirarme” comentó.