Federer se emociona en su primera rueda de prensa tras anunciar que se retira

Roger Federer tenía previsto competir en Wimbledon en julio del próximo año y, una vez finalizado uno de los campeonatos de tenis más importantes del mundo, anunciar su retirada. Pero no ha podido ser. Ha tenido que dar, mucho antes de lo planeado, el comunicado que nunca le hubiera gustado publicar y que le ha hecho adelantar su lesión en una rodilla. "Fue en vacaciones, este verano, cuando tomé la decisión", ha explicado este miércoles en su primera rueda de prensa tras anunciar que se retiraba. Una rueda de prensa en la que el suizo no ha podido evitar emocionarse y que ha finalizado con un sonoro aplauso de las decenas de periodistas que la cubrían. Su buen hacer dentro y fuera de la pista bien lo merecen.

"Claro que quería jugar para siempre, pero no puede ser". "Me sentí triste cuando me di cuenta de que era el final”, confiesa. "La [lesión de] la rodilla no evolucionaba y tuve que tomar la decisión de retirarme". Eso sí, fue una decisión más que meditada "he tenido mucho tiempo para pensar porque llevo más de un año sin jugar". Aun así, para él era importante que, en su adiós, "la gente estuviera contenta". También "que no estuviera diciéndome todo el tiempo que lo siente mucho".

En realidad, por duro que le resulte poner punto y final a una trayectoria profesional que le ha llevado a lo más alto, hay mucho que celebrar. Él, en medio de la tristeza por su marcha, es consciente de hasta dónde ha llegado: "Estoy orgulloso de lo que he ganado", reconoce. "Después de ganar mi decimoquinto Wimbledon, todo lo demás ha sido un bonus". Ese "bonus" tampoco es que haya sido poca cosa, ya que se ha alzado ganador de 20 'Grand Slam' y más de 100 títulos. "Estoy contento de haber sido capaz de ganarlos", dice.

Federer ha hecho también balance de su carrera y, si hay algo que pueda lamentar, es "quizás, haber sido más profesional cuando comenzaba". En contraposición, más allá del talento en los golpes, "me enorgullezco de la mejora en mi carácter en la pista y de mi espíritu de lucha". Eso, sin duda, lo ha llevado a un lugar destacado en la historia del tenis.

Ahora, llega lo que parecía que nunca iba a llegar, el adiós, pero no será absoluto porque, de un modo u otro, seguirá vinculado (aunque aún no sabe cómo) a este deporte que, como él mismo dice, se lo ha dado todo. Como tenista, la despedida será el viernes en un partido de dobles de la Laver Cup, que se disputa en Londres entre el 23 y el 25 de septiembre y en la que también participan Rafa Nadal, Novak Djokovic y Andy Murray. "Está claro que lo más bonito sería jugar un partido de dobles con Nadal porque ha sido mi gran rivalidad". Además, es importante para él el escenario en el que se jugará ese partido: Londres, un lugar especial por sus victorias en Wimbledon.

Reconoce que echará de menos ponerse las zapatillas y la camiseta antes de salir a jugar. "Es estresante", pero también "bonito", dice antes de confesar que "no ha sido fácil afrontar todas las preguntas sobre la retirada" sin emocionarse. Ahora, mientras decide cómo enfocar su carrera profesional y con qué papel regresa al tenis, confiesa que verá algunos de sus partidos y leerá algunas de las cosas que sobre él se han escrito, pero que, sobre todo, pasará más tiempo con su familia. "Después de aquí nos vamos de vacaciones".