Roger Federer anuncia su retirada del tenis profesional a los 41 años

'A mi famiia del tenis y más allá', con estas palabras ha comenzado Roger Federer su comunicado en redes sociales anunciando su retirada del tenis profesional. A los 41 años de edad y con 20 Grand Slam en su haber, el mejor tenista de la historia para muchos ha expresado que colgará la raqueta al finalizar la Laver Cup, la próxima semana en Londres. El deportista suizo que no compite desde julio de 2021, cuando perdió en cuartos de final de Wimbledon, ha anunciado que da por terminada su carrera sobre las pistas de tenis con un sentido comunicado:. 'De todos los regalos que me ha dado el tenis a lo largo de los años, el más grande, sin ninguna duda, es la gente que he conocido en el camino: amigos, rivales y, sobre todo, los aficionados.' ¿Quieres ver el comunidado completo? ¡Dale al play y no te lo pierdas!

