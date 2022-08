¡Punto, set y partido! La duquesa de Cambridge y Roger Federer, 'pareja tenística' por un motivo de peso

La duquesa de Cambridge y Roger Federer se han puesto manos a la obra para, juntos, aportar su granito de arena en la lucha contra la pobreza infantil. La mujer del príncipe Guillermo y la leyenda viva del tenis unen sus fuerzas por esta buena causa, alianza que tiene como objetivo recaudar fondos para los niños y jóvenes británicos que se encuentran en situación vulnerable. La colaboración solidaria de ambos se hará efectiva el próximo mes durante la disputa por primera vez en Londres de la Copa Laver, el torneo de estrellas que impulsa cada año el jugador suizo.

En esta ocasión, parte de la recaudación que se obtenga del evento deportivo irá destinada a dos organizaciones benéficas que patrocina Kate Middleton, entre ellas la denominada Action for Children and the Lawn Tennis Association (LTA). Tanto los responsables de la Copa Laver como el Palacio de Kensington han comunicado la noticia este miércoles de forma conjunta, destacando que la donación "ayudará a los pequeños más desfavorecidos y sus familias de Reino Unido" con este programa de asistencia tan necesario.

La competición tendrá lugar del 23 al 25 de septiembre en el pabellón O2 Arena de la capital inglesa, pero un día antes los tenistas calentarán motores en la tradicional jornada de entrenamiento donde el público puede acceder adquiriendo sus entradas. Precisamente, la totalidad de esas ganancias en esa fecha se repartirán entre las causas que respalda la Duquesa. El propio Federer se ha mostrado encantado con esta colaboración y agradecía a la esposa del príncipe Guillermo su apoyo. "¡Nos vemos pronto en Londres!", le ha dicho el ganador de 20 Grand Slams a Kate Middleton a través de un mensaje público.

El atractivo de la Copa Laver es indudable puesto que asegura una vez más la presencia de grandes raquetas del circuito internacional, como nuestro campeonísimo Rafa Nadal o el no menos laureado Novak Djokovic. El evento enfrenta durante un fin de semana a seis de los mejores jugadores de Europa contra seis del resto del mundo. "Es la única competición en la que puedes jugar en un ambiente de equipo con personas contra las que normalmente peleas, y unirme a mis mayores rivales de todos los tiempos va a ser un momento verdaderamente único", ha comentado el tenista serbio al respecto.

Kate Middleton, una apasionada del tenis

Por su parte, la duquesa Cambridge une con esta iniciativa su conocida pasión por el tenis a su labor en favor de los más necesitados. La nuera de Carlos de Inglaterra, siempre acompañada por los suyos, es una fija en las gradas de Wimbledon cada vez que se disputa el torneo. Incluso, es patrocinadora desde 2016 del All England Club que acoge la competición sobre hierba más prestigiosa del planeta. En la última edición, pudimos ver a Kate Middleton, su esposo y su hijo George vibrando con la final que el pequeño Príncipe de 9 años presenciaba por primera vez in situ.

Roger Federer, ocho veces ganador de Wimbledon, es amigo de la familia de Kate Middleton desde hace tiempo, y tanto él como su esposa Mirka asistieron en 2017 a la boda de Pippa -hermana de la Duquesa- con James Matthews. Además, la esposa del príncipe Guillermo reveló en 2019 que a su primogénito le gusta mucho el tenis y un día había estado dando raquetazos con el jugador helvético. Poco después, cuando le preguntaron a Federer por este encuentro, aseguró que el hermano mayor de Charlotte y Louis ya apuntaba maneras, aunque lo único que importa es que los pequeños se diviertan como él mismo hace con sus hijos.

