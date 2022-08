¿Cómo son las mañanas en casa de los Cambridge? Así cuentan los Duques lo que hacen sus hijos

Las mañanas en casa de los Cambrige son como los cualquier otra familia numerosa que se tercie, cada una eso sí con su idiosincrasia y unas particularidades que las hacen únicas. Es el agitado día a día de unos padres, en este caso los Duques, que tienen que dar el desayuno a sus tres pequeños: George, de nueve años, Charlotte, de siete, y el benjamín Louis de cuatro. Una rutina matinal donde los vástagos del príncipe Guillermo y su esposa suelen tomar cereales y una pieza fruta, optando por la manzana de forma habitual.

Así lo contaba la propia Kate Middleton hace un tiempo durante su visita a la fundación London Early Years, donde habló de las preferencias alimenticias de sus hijos. Un detalle que ha revelado ahora la directora del centro que se encarga del área infantil, Michelle Samuels, recordando cómo la nuera de Carlos de Inglaterra charló con otros chavales sobre lo que comían sus niños.

Por otro lado, el duque de Cambridge también revelaba a finales del año pasado que en su hogar hay una "pelea" al despertar por la música que se escucha. "Prácticamente todas las mañanas hay una batalla entre Charlotte y George por ver quién pone una canción u otra", explicaba sin perder la sonrisa. "A mí lo que me toca es priorizar los turnos de ambos en cada ocasión" para que no haya más problemas, añadía con ternura en declaraciones al espacio Time to Walk de Apple Fitness+.

Una niñera española

Para la crianza y el cuidado de sus príncipes, los Cambridge cuentan con la ayuda de una niñera, la española María Teresa Turrión Borrallo, que está con ellos desde 2014. Persona de máxima confianza y trabajadora a tiempo completo que, entre otras muchas tareas, se encarga al levantarse de vestir a los pequeños con sus uniformes del colegio o recordarles por la noche que deben cepillarse los dientes.

Se formó en el Norland College, considerada la mejor escuela de nannies del mundo que fundada en 1892 por Emily Ward. De ahí salen cada año unas 40 profesionales perfectamente preparadas e instruidas para ocuparse de los niños de miembros de la realeza, aristócratas, autoridades y celebrities. Son las más buscadas y su labor es requerida en todos los lugares del planeta, que sólo confían en la experiencia e historia de este centro para encargar la mejor educación de sus hijos.

Las primeras imágenes de María Teresa se vieron hace casi una década, en el marco de una visita de los Duques de Cambridge a Oceanía y Australia. En aquella ocasión, acudía con la vestimenta oficial de color beis y estilo retro como parte de la historia y tradición del lugar donde ha estudiado. Un look que, a pesar de que ha cambiado a lo largo de los años, sigue contando con un marcado estilo años 20. Uno de sus complementos más llamativos es el sombrero que se utiliza cuando se trata de un compromiso en el exterior, al igual que los guantes blancos.