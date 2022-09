Roger Federer y Mirka Vavrinec, 22 años casados y cuatro hijos: descubre todo sobre su familia

A los 41 años de edad y con 20 Grand Slam en su haber, Roger Federer ha anunciado que se retirará la próxima semana en al finalizar la Laver Cup en Londres. El tenista, que ha jugado más de 1.500 partidos en 24 años, ha reconocido cuándo es el momento de terminar su carrera y así poder dedicarse a su familia, a la que tan unido está. Casado con Mirka Vavrinec, a la conoció en el año 2000 cuando él disputaba los Juegos Olímpicos de Sidney, el que fuera campeón del mundo está muy enamorado de su mujer, de origen eslovaca pero criada en Suiza y que también ha dedicado su vida a la raqueta. Convertida en su mayor confidente desde entonces, como ha escrito en el comunicado de despedia, su esposa ha sido quien le ha "apoyado antes de las finales, me ha visto en todos los partidos incluso cuando estaba embarazada de ocho meses, ha soportado mi lado más tonto con mi equipo durante 20 años".

VER GALERÍA

Roger Federer explica el motivo de su ausencia en la boda de Rafael Nadal y Mery Perelló

Roger, que ha querido agradecer a su mujer cada minuto que ha vivido con él en esta vida tan dura mientras triunfaba en el mundo del tenis, tiene cuatro hijos gemelos: Myla y Charlene (2009) y Leo y Lennart (2014), de los que tampoco se ha olvidado en su despedida de las canchas. "Gracias por apoyarme, siempre explorando nuevos lugares y creando maravillosos recuerdos durante el camino", ha escrito Federer, que ha asegurado además que ver a su familia aplaudiéndole desde las gradas es un sentimiento que valorará para siempre. De hecho, sus niños han seguido la carrera de su padre, ya que son pocos los partidos del tenista a los que han faltado mientras correteaban, jugaban y emocionaban cada vez que su progenitor ganaba un set.

Junto a su mujer, de la que dijo en una entrevista en Le Figaro que es "muy estricta, pero muy profesional e impresionante", Roger ha criado a sus cuatro niños para que puedan ser lo que quieran en la vida. "Estaremos apoyándoles en lo que quieran elegir. Sería interesante porque mi esposa y yo sabemos sobre deportes, pero no los empujamos en la misma dirección. Les damos la oportunidad, pero no es una prioridad. Lo importante para nosotros es que sean buenos ciudadanos, buenas personas", expresó en el citado medio.

VER GALERÍA VER GALERÍA

Roger Federer, tras casi veinte años de relación con su mujer Mirka: 'Es un sueño tener una relación así'

Enamorado de los viajes alrededor del mundo, Roger además utiliza sus perfiles sociales para mostrar lo unido que está a las personas que más quiere. De hecho, el tenista no duda en posar con sus padres, quienes son ahora sus mayores fans pero que al principio no tenían muy claro que su hijo debiera enfocarse en el mundo del Grand Slam. "Practicó deportes muy distintos, como el skate, la natación, el ping pong, el fútbol y el bádminton. No empezó a jugar competiciones de tenis hasta que fue un adolescente. Incluso entonces sus padres le desanimaron para que no se lo tomase muy en serio", reveló Bill Gates en su blog sobre su amigo.