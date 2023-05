Gerard Piqué se va de concierto con Clara Chía, ajeno a la última polémica con Shakira

Los conciertos de Coldplay en Barcelona han atraído a un sinfín de rostros conocidos que no se han querido perder los temas de Chris Martin en directo. Entre la marea de fans de la banda británica han estado el futbolista Gerard Piqué y su novia Clara Chía, que llegaron de la mano al Estadi Lluis Companys acompañados por Ana Tormo, que trabaja con Piqué, y su marido Albert. La pareja caminó sonriente hasta el recinto pero no hicieron comentarios acerca de la última controversia en la que se ha visto implicado el deportista a raíz del lanzamiento de la última canción de su ex Shakira.

En el vídeoclip de Acróstico, tema que la colombiana dedica a sus hijos, aparecen precisamente Milan, de 10 años, y Sasha, de 8, cantando con su madre. Esta aparición, se comentó, no era conocida por Piqué que habría estado valorando una reacción legal que por el momento no se ha materializado. Ajeno al revuelo, el deportista ha evitado responder a las preguntas sobre el tema antes de entrar en el show. Este último plan de Piqué y su novia tampoco ha pasado desapercibido para los seguidores del exfutbolista del Barça, que han recordado que en el pasado ya había ido a ver a Coldplay con Shakira. Fue en el año 2016 también en el mes de mayo cuando los británicos visitaron Barcelona, una cita a la que la ahora expareja no faltó.

Desde que se confirmara su relación, el deportista y Clara Chía no se han prodigado en demasiadas citas públicas ni tampoco han compartido muchas imágenes juntos en sus perfiles. Apenas lo han hecho en dos ocasiones: la primera el pasado mes de enero y la segunda, poco después del lanzamiento de la canción Acróstico, el tema que Shakira ha dedicado a sus niños. La balada habla sobre el cariño incondicional que los niños le han dado en esta etapa tan delicada de su vida.

La de Barranquilla ha comenzado una nueva etapa con sus hijos en Miami, donde ya estaría preparando los temas de su próximo álbum. A finales del pasado mes de abril, Piqué voló a la ciudad para pasar los días que le corresponden con sus hijos, con quienes salió a comer a diferentes restaurantes. Las próximas vacaciones de verano, según el acuerdo al que llegaron, las repartirán en una proporción del 70 / 30 % a favor del exjugador, como indicó en su día el abogado de este, Ramón Tamborero.