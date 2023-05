Piqué reacciona al controvertido videoclip de Shakira y sus dos hijos con un romántico posado con Clara Chía El exfutbolista y la joven de 24 años, que no posaban juntos desde hace cuatro meses, oficializaron su noviazgo hace casi un año

La relación de Gerard Piqué y Clara Chía avanza con paso firme. Hace casi un año que se oficializó su noviazgo y siempre han intentando ser lo más discretos y reservados posibles. Sin embargo, esté sábado, el exfutbolista de 36 años ha compartido una romántica fotografía en su perfil público en la que aparece abrazado a su chica mientras miran sonrientes a la cámara. Un 'selfie' que ha acompañado con el dibujo de un corazón naranja en la descripción.

Esta aparición estelar de la pareja, que no posaba junta desde el mes de enero, viene escasos días después del estreno de Acróstico, el último sencillo de Shakira. Un videoclip que no ha estado exento de controversia, ya que la artista colombiana se sienta al piano con sus hijos, Milan (10) y Sasha (8), para entonar una balada sobre el cariño incondicional que los niños le han dado en esta etapa tan delicada de su vida en la que ha visto cómo la familia que había formado con el deportista se disolvía.

Al parecer, según apuntaba la periodista Lorena Vázquez en el programa Y ahora Sonsoles, Gerard Piqué estaba muy sorprendido porque no sabía que sus pequeños iban a participar en este videoclip, puesto que no se le había pedido permiso previamente. De la misma manera, la colaboradora televisiva relataba que desconocía si el campeón de la Champions estaba disgustado o no.

Una controversia que quiso zanjar Pilar Mané, la abogada de la intérprete de Si te vas. La letrada explicó frente a los micrófonos de Europa Press que no existía ningún conflicto o disputa entre la artista de Barranquilla y el que fuese central de la Selección Española por este vídeo. "La situación está estupenda y no tengo noticias de que vaya nada mal. Todo está arreglado, él va a visitar a los niños y todo funciona".

Hay que recordar que a finales del pasado mes de abril, Pique voló a Miami para pasar unos días con sus hijos. Los tres hicieron planes de lo más variados por la soleada ciudad, como salir a comer a diferentes restaurantes. Además, las vacaciones de verano se repartirán en una proporción en torno al 70/30% a favor del exjugador, tal y como indicó su abogado, Ramon Tamborero.

Shakira centrada en el trabajo

Mientras Gerard Piqué publicaba un retrato con Clara Chía, al otro lado del océano Shakira disfrutaba de una agradable velada en compañía del DJ y productor argentino Bizarrap, con quién trabajó en la viral y polémica sesión 53, y el rapero Duki. La ganadora del Grammy Latino se encuentra completamente inmersa en el proceso de creación de su nuevo disco, el primero en cinco años, que saldrá al mercado este septiembre. En varias entrevistas ha mencionado que habrá todo tipo de canciones, tanto en inglés como en español, y varias colaboraciones con amigos y compañeros de la industria musical. Teniendo en cuenta esta información, quién sabe si de esta reunión saldrá el próximo hit que se bailará en las discotecas de todo el mundo.