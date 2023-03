Gerard Piqué, tras su ruptura con Shakira: 'Ha habido cambios en mi vida y he sabido preservar la felicidad'

Habitualmente hermético en lo que a su lado más personal se refiere, Gerard Piqué ha vuelto a dejar algunas pinceladas de la situación por la que atraviesa casi diez meses después de que se hiciera oficial su ruptura con Shakira. El panorama actual para la expareja poco o nada tiene que ver con su pasado más reciente, un hecho que el propio deportista catalán de 36 años pone de manifiesto en sus últimas palabras.

"Estoy muy feliz. Ha habido cambios en mi vida y he sabido preservar la felicidad", asegura el que hasta hace poco era uno de los jugadores emblema del FC Barcelona, quien vive una nueva etapa sentimental al lado de su novia Clara Chía. En este sentido, sobre cómo ha cambiado su imagen pública en el último año, el dueño de la empresa Kosmos afirma tajante que "sigo haciendo lo que quiero" a la hora de ser "fiel a mí mismo".

"La gente que me preocupa y la que quiero es la que me conoce", subraya en declaraciones a El País. "El resto no me importa", añade no sin antes recalcar que "destino mi energía en estar con los míos y darles lo que tengo". Preguntado por cómo le ha afectado su mediática separación, el exdefensa culé se limita a señalar lo que ya dijo esta semana: "Cada uno tiene su responsabilidad de intentar hacer lo mejor para sus hijos", insiste.

Ahondando brevemente en este asunto, explica Piqué que "se trata de protegerlos. Ese es el trabajo de todos los padres con los niños. En eso estoy centrado y esa es mi labor como padre", asevera en alusión a los pequeños Milan (10 años) y Sasha (8). El exzaguero blaugrana se ha expresado por tanto en la misma línea que le escuchamos el pasado martes en los micrófonos de Rac 1, cuando le pidieron opinión por el hit mundial de Shakira y Bizarrap.

"Obviamente he escuchado la canción", señalaba entonces el presidente de la Kings League sin querer entrar en lo que le parecía la letra del tema. "Cada uno toma las decisiones que cree oportunas y no tengo ganas de hablar más del tema, ya que lo único es que quiero es que mis hijos estén bien", manifestaba en lo que parecía un reproche hacia Shakira.

Una conversación en la que también habló su madre, Monserrat Bernabéu, de quien se dice tenía una relación tensa con la artista colombiana. Poniendo en valor el esfuerzo y talento de su progenitora, recordaba Piqué que ella "tomó la decisión de estudiar medicina y estuvo muchos años. Esa era su objetivo y ahora se ha convertido en un referente. Lo mismo mi padre, mi hermano... Al final, nos mueven las pasiones", zanjaba.

