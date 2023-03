Así fue cómo Milan Piqué, de 10 años, adivinó que la canción de Shakira y Bizarrap iba a ser un megaéxito

Shakira (46) causó sensación en El show de Jimmy Fallon. La cantante colombiana acudía este viernes al popular programa de televisión estadounidense para interpretar en directo por primera vez Music Session, Vol 53, su exitosa colaboración con Bizarrap, desatando el entusiasmo de sus entregados fans que no pararon de cantar y bailar. Sin embargo, esta canción no hubiese sido posible sin el sabio consejo de Milan (10), el hijo mayor de la artista y el exfutbolista culé. "Meses antes, me dijo, mamá tienes que hacer algo con él, porque es el dios argentino y seguro que vais a ser número uno", reconocía la vocalista durante esta entrevista.

El niño estaba tan convencido de su apuesta, que, incluso, llegó a enviar una nota de voz a Jaime, el manager de la artista de Barranquilla, para que moviera sus hilos e hiciese posible que el talento de su progenitora y el de Bizarrap se juntasen. Y es que todo apunta a que el pequeño ha heredado el don musical de la intérprete de Si te vas, porque, a su corta edad, ya toca el piano y la batería con gran destreza. Unas dotes que llenan de orgullo a Shakira, que no duda en deshacerse en halagos con su primogénito. "Es músico, tiene muy buen oído y buen gusto, sabe lo que dice".

Shakira posa muy orgullosa con su hijo Milan, al que felicita tras su último éxito

Shakira siempre le ha dado gran importancia a la opinión de sus retoños, ya que piensa que "los niños tienen una sensibilidad especial", y eso le ayuda a ser mejor en su trabajo. Hay que recordar que fue Milan quién tuvo la idea de que en el videoclip de Te Felicito, la primera canción en la que hacía referencia a su dolorosa ruptura con Gerard Piqué, se incluyese un robot para dar una estética futurista al single. Sasha (8), también hizo su aportación y por él se añadieron unas llamas verdes en las escenas de baile.

Una admiración que es mutua porque los dos niños son fans de su madre. Durante esta última actuación, los pequeños se encontraban en primera fila, disfrutando del espectáculo y mostrándose muy atentos a todos los detalles. De la misma manera, cuando acabó la emisión del espacio televisivo, se vio a Shakira, Milan, Sasha y su tío Tonino de compras por Times Square, donde, a buen seguro, se llevarían un bonito recuerdo de este viaje a Nueva York.

También son deportistas

Al igual que su padre, Milan y Sasha son grandes aficionados al deporte y practican diversas disciplinas, como el surf, las artes marciales o el béisbol. Además, han saltado al campo de fútbol en la despedida del que fuese campeón del mundo con el Fútbol Club Barcelona y se animan a seguir los pasos de baile de su madre con animadas coreografías.

