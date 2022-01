Shakira presume del talento de su hijo Milan con el piano

Loading the player...

Milan, el hijo menor de Shakira y Gerard Piqué, está demostrando ser justo igual que su madre. Su lista de talentos no para de crecer, porque si ya había demostrado que se le daba bien la cocina, los bailes, las artes marciales o el surf, ahora la cantante ha querido demostrar cómo el pequelño, de 8 años, ya despunta en el mundo de la música. Con un concierto virtual en el que deja claro lo bien que se le da tocar el piano, el pequeño ha dejado a todos los seguidores de la artista con la boca abierta. Todo un orgullo para la intérprete de Girl like me y el futbolista de Barcelona F.C., que siempre han querido que sus hijos prueben todo tipo de disciplinas para que encuentren su pasión y expandan todo su potencial. No te pierdas el vídeo para ver todo el talento de Milan y ¡dale al play!

