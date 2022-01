Las risas de Shakira y sus hijos al ritmo de villancicos con su Papá Noel ‘Spiderman’ que trepa por la pared La artista colombiana no ha podido contener las carcajadas al ver a sus niños jugando con su original 'amigo'

Loading the player...

Desde que fue madre, Shakira ha demostrado que sus hijos, Milan y Sasha, son su absoluta prioridad. La colombiana pasa todo el tiempo que puede con ellos y los tres disfrutan muchísimo juntos. En los últimos meses, hemos visto a los pequeños bailando con la artista, disputando un partido de globos, incluso preparando tortitas los tres juntos. Los niños de 8 y 6 años, en un perfecto inglés, calificaban a su madre como "la mejor cocinera de tortitas del mundo". A punto de empezar las fiestas navideñas, Milan y Sasha están disfrutando especialmente de su Papá Noel... porque no es uno cualquiera. Este Papá Noel trepa por la pared como si fuera el mismísimo Spiderman. Al verlo en acción, Shakira no ha podido contener las carcajadas. Dale al play y no te pierdas el vídeo.

