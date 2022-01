Bertín Osborne cuenta cómo reaccionó cuando su hija Claudia le contó que estaba embarazada

Loading the player...

Claudia Osborne está embarazada. Así lo anunciaba este viernes en su perfil público junto a un vídeo en el que se escucha el latido de su bebé : "El sonido más mágico que he oído en mi vida. Agradecidos por poder compartir con todos vosotros la maravillosa noticia de que tenemos un bebé en camino”. Una buenísima noticia que llega dos meses después de su enlace con José Entrecanales, celebrado el pasado 2 de octubre en Jerez de la Frontera. En declaraciones exclusivas a ¡HOLA!, la hija de Bertín Osborne se mostraba radiante: “Estoy felicísima, es un poco pronto aún pero no he podido evitar compartirlo. Me siento superagradecida porque haya decidido venir tan pronto y tengo muchas ganas de disfrutar y de vivir a tope esta nueva etapa”. ¿Cómo ha recibido Bertín la noticia? ¿Cómo reaccionó cuando se lo contó Claudia? Dale al play y no te pierda el vídeo.

