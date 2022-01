Carmen Borrego desvela sus planes para Navidad y aclara si habrá regalo de Reyes para Alejandra Rubio

Loading the player...

Cómo pasará las Navidades el clan de las Campos es uno de los temas más comentados de los últimos días. ¿Se reunirá Carmen Borrego con su madre, su hermana y su sobrina en Nochevieja? ¿Le hará regalo de Reyes la colaboradora de Sálvame a Alejandra Rubio? En este vídeo, Carmen responde a éstas y otras muchas preguntas. ¿Cómo se encuentra la hermana de Terelu de su problema de salud? El pasado lunes, la menor de las Campos preocupaba a la audiencia al abandonar el plató en mitad del programa. Poco después, era atendida por los servicios médicos de Telecinco: “Me ha dado un ataque de tos, la saturación está bien que era lo importante y me ha dicho que me tengo que hacer una placa de tórax, esto pasa por no curarse los catarros", decía Carmen Borrego al regresar al plató añadiendo que estaba algo mareada. ¿Cómo está ahora la hija de María Teresa Campos? Dale al play y no te pierdas las declaraciones completas de Carmen.

