Nuevo golpe para Alba Santanta, que pierde a su madre y a su padre en el mismo año

Con el fallecimiento de Manolo Santana se va una parte de la historia deportiva de nuestro país, donde destacó por ser uno de los pioneros del tenis y un auténtico referente de esta disciplina a la que ha seguido vinculado hasta el último momento ya que a los 83 años mantenía su gran pasión. Además de sus logros profesionales, su vida personal también generó una enorme expectación, especialmente en la década de los 80, cuando vivió la época dorada de la jet set de Marbella, donde fijó su residencia. En aquella etapa compartía el día a día con su segunda mujer, Mila Ximénez, la más mediática de sus parejas, que nos decía adiós hace tan solo seis meses a causa de un cáncer de pulmón. La muerte de ambos con escasos meses de diferencia supone un duro golpe para la única hija de ambos, Alba, que atraviesa uno de sus momentos más complicados.

La separación del tenista y la colaboradora de Sálvame no fue fácil tal y como la propia periodista explicó en las páginas de ¡HOLA! Tras iniciar caminos diferentes la comunicación entre ellos fue inexistente, pero los dos tenían una prioridad común que estaba por encima de sus problemas o discrepancias: la felicidad de su hija. Por esta razón ninguno de los dos quiso faltar al que fue uno de los días más importantes para Alba: su enlace con el economista de origen judío Aviv Miron. Alba Santana se casó el 16 de junio de 2006 en Marbella con su padre ejerciendo de padrino mientras su madre estaba presente en la ceremonia sin poder ocultar la emoción y el orgullo. En esa jornada, que supuso el reencuentro entre Manolo y Mila tras muchos años de distanciamiento, los dos pudieron celebrar por todo lo alto el gran acontecimiento.

En un reportaje de ¡HOLA! en el que nos abría las puertas de su casa de Holanda, Alba explicaba que para ella no había sido fácil crecer siendo la hija de Mila Ximénez y Manolo Santana pero hablaba con enorme orgullo de sus progenitores: “Son dos mundos opuestos y se separaron cuando yo era muy pequeñita. Pero soy consciente de que los dos me han querido muchísimo. De todas formas, aunque maduré muy jovencita, he sido una niña muy feliz”. A los seis años se fue a vivir a con su padre y la tercera mujer de este, Otti Glanzielus, a Marbella. Al cumplir diez se instaló con su madre pero dos años después los problemas económicos de la periodista le obligaron a renunciar a convivir con su hija.

La historia de amor de Mila y Manolo

Mila Ximénez y Manolo Santana formaron una de las parejas más mediáticas de finales de los 80. Se conocieron mediante una amiga en común que los presentó en 1979 en la Ciudad Deportiva del Real Madrid y dos años más tarde hubo una pausa en su relación. Sin embargo, la segunda oportunidad tardó poco en lelgar y en 1983 se convirtieron en marido y mujer. Su enlace, que se celebró por lo civil en los juzgados de la localidad madrileña de Villalba, congregó a numerosos rostros conocidos como la princesa Tessa de Baviera y Adolfo Suárez (ambos ejercieron de testigos), Isabel Preysler y Carlos Falcó, Ángel Nieto, Rocío Jurado... En abril del siguiente año fueron padres pero poco después su historia de amor llegó a su fin, una noticia que impactó mucho ya que se acababan de mudar a una nueva casa en Marbella, estaban pensado en hacer una boda religiosa y tenían en mente ampliar la familia.

