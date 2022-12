El año que cambió para siempre (y de forma radical) la vida de Shakira y Gerard Piqué

Érase una vez una superestrella de la música latina y un cotizado futbolista de élite que se conocieron y se enamoraron perdidamente, formando una de las parejas más glamurosas y mediáticas del planeta. El Mundial de Sudáfrica 2010, donde ambos tuvieron un papel protagonista, fue el punto de partida de aquella relación que parecía un verdadero cuento de hadas. Inseparables a lo largo de los años, tuvieron dos hijos preciosos para crear con ellos una familia muy unida. El 4 de junio de 2022, todo eso se derrumbaba como un castillo de naipes.

Cuando se habla de annus horribilis no hay mayor ejemplo que el de Shakira y Gerard Piqué, un romance que parecía a prueba de bombas pero se vino abajo de un plumazo en un corto espacio de tiempo. El fin de su idilio fue tan sorprendente como repentino, teniendo en cuenta que abrían el año con una imagen muy romántica besándose al calor de su hogar... y lo han terminado cada uno por su lado esquivando acabar en un juzgado sin mirarse siquiera.

Un invierno de amor donde nadie imaginaba lo que estaba por venir

Cuando arrancaba el 2022, nada hacía presagiar que en tan solo doce meses la vida de ambos daría un giro tan radical. Tampoco para ellos mismos, puesto que celebraban San Valentín, el 14 de febrero, compartiendo otra fotografía donde brindaban en ese día por su amor. Llegó marzo y el cariño entre ellos parecía intacto, a tenor del mensaje de admiración que la cantante colombiana de 45 años dedicaba al padre de sus niños.

"Tus logros no tienen precedente alguno", le decía por los 600 partidos con el GFC Barcelona que había alcanzado el jugador. "La historia es un continuo presente y tú estás aquí para seguir forjando la tuya, la de tu club, la nuestra y la de generaciones futuras", señalaba. "Estás hecho de un material que sólo Dios conoce y para mí eres el mejor ejemplo de lucha, perseverancia y sinceridad para nuestros hijos", aseveraba con unas palabras que hoy serían impensables en boca de la artista.

"Estos años contigo me he dado cuenta que viniste a este mundo a cambiar los paradigmas ¡Te queda mucho por darnos! en el fútbol y en tantos otros aspectos de tu extraordinaria vida; porque no hay, ni habrá otro Gerard Piqué", escribió Shakira sobre el defensa culé, al que definía entonces como "un ser humano excepcional". Esa sería la última vez que la intérprete de La bicicleta y Loba elogiaría en público a su pareja, lo que marcaba el principio del fin de una historia de amor digna de un guion de película.

Entrada la primavera, Shakira se fue unos días de vacaciones a Ibiza en Semana Santa con Milan y Sasha, desde donde compartía este enigmático mensaje. "Solo con un beso lo curan todo y hacen que valga la pena seguir luchando por ellos", expresaba en lo que después se ha interpretado como un intento por mantener a flote su relación con Piqué cuando ya empezaba a hacer aguas.

Comunican su ruptura tras semanas viviendo por separado

A finales de mayo, los rumores sobre su distanciamiento eran ya un clamor y entraba en escena una joven desconocida, a la postre novia actual del futbolista y con la que este ha rehecho su vida. Se contaba en los medios que el jugador había abandonado el domicilio familiar en Esplugues de Llobregat y se había ido a vivir a su piso de soltero en el centro de Barcelona. Que en sus salidas de ocio junto a su amigo y compañero de equipo, Riqui Puig, había conocido a una chica que trabajaba de camarera en una discoteca y se habían gustado mucho.

La bola de nieve se iba haciendo poco a poco cada vez más grande, hasta que llegó el 4 de junio. Era sábado y, pocos minutos después del mediodía, Shakira y Piqué anunciaban de manera oficial su ruptura: "Lamentamos confirmar que nos estamos separando. Por el bienestar de nuestros niños, que son nuestra máxima prioridad, pedimos respeto a la privacidad. Gracias por su comprensión", dijeron en un comunicado conjunto para confirmar lo que era un secreto a voces, el fin de su romance tras doce años juntos y dos hijos en común.

Primer verano cada uno por su lado tras más de una década juntos

A partir de ahí, la voluntad e intención de ambos era afrontar esta nueva etapa de la manera más civilizada posible, siempre pensando en que afectara lo menos posible a Milan y Sasha. Hacían ya vida por separado aunque coincidían irremediablemente en los planes de sus niños, como los partidos de béisbol que juega Milan. Allí lo hemos visto en las gradas, sin dirigirse la palabra, animando a su retoño. Durante el verano, Shakira se escapaba primero con sus hijos a Cantabria, el destino de sus últimas vacaciones estivales con Piqué.

La siguiente parada de la cantante con sus niños era México, al mismo tiempo que el jugador hacía la pretemporada con el Barça de gira por Norteamérica. Shakira no estaba dispuesta ni mucho menos a encerrarse y a principios de agosto viajaba hasta California con los pequeños, en quienes había encontrado su principal refugio. Allí, confesó estar encantada y dio pistas de que su mudanza a EE.UU. estaba cada vez más cerca.

Gerard Piqué rehace su vida con Clara Chía

Tras muchas semanas de especulaciones, a finales del verano se confirmaba que Piqué tiene otra vez ocupado el corazón y no iba a ocultar su amor. Su nueva ilusión, Clara Chía Martí, tiene 23 años, es estudiante de Relaciones Públicas y ahora trabaja en la empresa Kosmos del exfutbolista catalán después de comenzar su idilio.

La prueba irrefutable de que el deportista había rehecho su vida sentimental fue verlos juntos en actitud romántica durante el concierto que daba Dani Martín en el Summerfest Cerdanya, así como la fotografías en exclusiva que publicó ¡HOLA! con ambos como invitados a la boda de un amigo del exdefensa culé.

Shakira rompe su silencio y echa la vista atrás

A mediados de septiembre, Shakira rompía su silencio sobre su separación y aseguraba que esta "es probablemente la etapa más oscura de mi vida", confesó en una entrevista. Señalaba que es una separación "increíblemente difícil" también para sus hijos y durante estos meses ha intentado mantenerlos al margen.

"Intento hacerlo y protegerlos, porque es mi misión número uno en la vida. Pero luego escuchan cosas en el colegio o se encuentran con noticias desagradables", reconocía la artista. Echando la vista atrás, recordaba por último que "puse mi carrera en segundo plano y me vine a España para que él pudiera jugar al fútbol y ganar títulos. Fue un acto de amor", narraba al hablar de su ex en Elle.

Arduas y tensas negociaciones por la custodia de sus hijos

Tras su separación, el siguiente punto caliente entre Shakira y Gerard Piqué fue establecer como sería la custodia de sus hijos. Comenzaban entonces las tensas negociaciones vividas en diversas reuniones por dirimir los términos de algo tan fundamental como es la crianza y cuidado de los niños. El 8 de noviembre, llegaba la esperada 'fumata blanca' tras una jornada maratoniana con sus respectivos abogados, donde el jugador cedía finalmente a las pretensiones de su ex aunque con matices.

Cambio sustancial que se hará efectivo tras las fechas navideñas, por el cual la artista se mudará con los pequeños a vivir a Miami (EE.UU.) después de diez años residiendo en Barcelona. Un acuerdo que establece también la libertad del exjugador del Barça para viajar hasta allí y estar con sus retoños el tiempo que desee, además de otros épocas del año como las vacaciones de verano o las navidades que pasará con ellos.

Había sido un continuo tira y afloja para evitar que fueran los tribunales los que decidieran su destino. No fue nada fácil llegar al entendimiento y, prueba de ello, eran las palabras de alivio que pronunciaban sus representantes legales: Pilar Mañé en el caso de la artista, y Ramón Tamborero como defensor del exjugador culé. La buena voluntad mostrada por ambas partes, aseguraban, para terminar con unas supuestas diferencias irreconciliables hizo que se llegara a la luz verde que tanto unos como otros ansiaban.

El pasado 1 de diciembre, ambos ratificaban dicho consenso en el Juzgado de Primera Instancia y de Familia Nº 18 de Barcelona. Acudieron cada uno por su cuenta, serios y sin realizar declaraciones, en unas imágenes que reflejaban bien el abismo que hay ya entre ellos. "El 2022 ha sido un año que difícilmente podré olvidar", reconocía recientemente Shakira al hablar de lo que ha supuesto para ella todo este tiempo, donde sus hijos y su música han sido el mejor bálsamo para afrontar tantas adversidades.

Paradójicamente, estos meses tan dolorosos para Shakira también han sido donde la cantante ha podido sacar una sonrisa tras el lanzamiento de dos nuevos temas musicales que se convirtieron muy rápido en un éxito rotundo. En octubre, la lanzaba al mercado otro hit que añadir a su extensa e interminable lista de éxitos cosechados a lo largo de su carrera. Se llamaba Monotonía y habla de una desgarradora separación, algo que la compositora estaba viviendo en primera persona.

Interpretado junto al puertorriqueño Ozuna y cuyo vídeo musical rodó en Manresa (Barcelona), el tema parecía aludir inevitablemente al fin de su relación con Piqué. Se repetía por tanto algo muy parecido a lo que ocurrió en primavera atrás cuando lanzó la canción Te felicito junto al boricua Rauw Alejandro, novio de Rosalía, cuya letra versaba sobre un desengaño amoroso.

Gerard Piqué anuncia por sorpresa su adiós al fútbol

Para Gerard Piqué también ha sido una etapa de grandes cambios, no solo en el plano personal sino también en el profesional. "Ha llegado el momento de cerrar el círculo", dijo en un vídeo para anunciar su retirada del fútbol a sus 35 años en el ocaso de su carrera, poniendo fin a una dilatada y laureada trayectoria deportiva con un inmenso orgullo y la satisfacción de haber cumplido todos los sueños que tenía de niño.

Días después, jugaba su último partido con el Barça en el Nou Camp y allí estaban sus hijos, sus padres y su novia para apoyarle. Para el recuerdo quedarán no solo las cariñosas imágenes del exzaguero culé con todos ellos en el Nou Camp, sino también sus lágrimas desconsoladas por decir adiós al club donde se formó, triunfó y se convirtió en leyenda. "A veces querer, es dejar marchar", dijo el defensa a los aficionados, aunque esas palabras también parecían ir dirigidas a su propia familia por la futura mudanza de su ex y sus hijos a Miami.

A partir de ahora, Gerard se centrará en su faceta empresarial con la que está destacando en el mundo de los eventos deportivos (como la Copa Davis de tenis), aunque también le acompaña la polémica (caso de la Supercopa de España). Así, con motivo del lanzamiento de uno de sus nuevos proyectos, la Kings League, acudió a la cita acompañado por su novia y sus padres.

Shakira, sus problemas con la justicia y la salud de su padre

Otro de los quebraderos de cabeza para Shakira en este 2022 que acaba han sido sus problemas con la justicia, que se agudizaban de manera notable. Primero, la Fiscalía le acusaba de un presunto fraude a Hacienda de 14,5 millones de euros. La artista, convencida de su inocencia, rechazaba llegar a un acuerdo y aceptaba ir a juicio. El pasado 27 de septiembre, la titular de Instrucción 2 de Esplugues de Llobregat (Barcelona) dictaba que se retome el caso por el que se piden 8 años de cárcel para la cantante. Habrá que esperar por tanto para conocer cómo termina un litigio que podría alargarse en el tiempo.

Más preocupación ha generado en ella el estado de salud de su padre, William Mebarack, tras dos ingresos hospitalarios de su progenitor a lo largo de este año. El primero fue por las lesiones sufridas tras una caída accidental en su domicilio, mientras que en el segundo no trascendieron públicamente los motivos. Eso sí, a finales de octubre, la madre de la artista nacida en Barranquilla confirmaba ante los medios lo que no era un detalle menor.

Nidia Ripoll contaba que Gerard Piqué había ido a visitar a su marido, el padre de la cantante, quien se encontraba de nuevo en la clínica Teknon-Quirón de la Ciudad Condal. "Seguimos siendo familia", decía la mujer que trajo al mundo a la artista, demostrando que pese a todo no iban a romper definitivamente los lazos con el que fue su 'yerno'.

Días después, William recibía el alta y su hija respiraba tranquila. Durante el 2023 que está a punto de iniciarse, Shakira se llevará también a sus padres a vivir con ella a Miami. Empezará entonces la nueva vida allí de la artista con los que más quiere, aunque ese será otro capítulo por contar.