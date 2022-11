La última escapada de Shakira con sus hijos a Cantabria

Shakira ha disfrutado de un fin de semana con sus hijos en Cantabria. La artista colombiana ha encontrado en esta comunidad del norte de España un remanso de paz para disfrutar en compañía de sus pequeños Milan y Sasha en medio de su mediática separación de Gerard Piqué y sus problemas con Haciencia. La intérprete de Te felicito y Monotonia partió desde Barcelona el pasado viernes, el mismo día que se dio a conocer el escrito de defensa que ha presentado ante el juez después de ser acusada de una presunta evasión de impuestos en España.

Después de pasar varios días de descanso en Cantabria, el lugar donde solía disfrutar junto a Gerard Piqué de una de sus grandes aficiones, el surf, y al que ya regresó con sus hijos nada más conocerse su ruptura con el futbolista, Shakira aterrizó con la mejor de sus sonrisas en la Ciudad Condal. A su llegada al aeropuerto de El Prat no tuvo inconveniente en fotografiarse con sus fans, firmar autógrafos para después partir rumbo a su domicilio junto a sus hijos Milan y Sasha, de nueve y siete años, y en compañía también de su hermano Tonino, su road manager y la persona en la que más confía.

En las imágenes podemos ver a la cantante, ataviada con ropa de sport y sin perder la sonrisa, mientras que Sasha lleva en sus manos un libro de animales, donde en la portada se puede ver la foto de un león marino. Tal vez durante su escapada a Cantabria hayan podido disfrutar de su pasión por estos animales, que se pueden ver tanto en el minizoo del Palacio de la Magdalena en Santander como en el Parque de la Naturaleza de Cabarceno.

Sus hijos son su debilidad. De hecho, hace unos días reconoció que cuando eran más pequeños dejó su carrera en un segundo plano para disfrutar plenamente de la maternidad y se instaló en España por amor, para que Piqué pudiera seguir creciendo profesionalmente. "Mis hijos pudieron tener una mamá presente, y tengo con ellos ese vínculo increíble que es inquebrantable y que nos sostiene", ha confesado en una reciente entrevista en la revista Elle.

Después de haber llegado a un acuerdo de separación con Piqué, se espera que en los próximos meses la artista se traslade con sus niños a Miami, donde planea fijar su residencia. En este año tan complicado, Shakira ha contado con numerosos apoyos en su entorno y sobre todo de sus fans, a quienes dedicó unas palabras de agradecimiento. "Feliz Acción de Gracias a todos. Solo quería daros las gracias a todos por todo el apoyo y el amor que me habéis brindado durante este año, ha significado un mundo para mí y me siento muy, my afortunada por teneros", eran las palabras llenas de cariño de la cantante hacia sus seguidores.

Entretanto este mismo fin de semana Gerard Piqué ha viajado a Málaga para asistir a la final de la Copa Davis de tenis, torneo que organiza su empresa Kosmos, donde trabaja su novia, Clara Chía. El exjugador del F.C, Barcelona hizo su primera aparición pública desde que se retirara del fútbol profesional el pasado 9 de noviembre y actuó como anfitrión del presidente del Barça, Joan Laporta, que acudió al torneo, y se le vio en las gradas junto a Francisco de la Torre, alcalde de Málaga, ciudad que acoge este año por primera vez la fase final de la competición, y el director David Ferrer.

