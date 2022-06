Riqui Puig, el amigo de Piqué y jugador del Barça del que todo el mundo habla

Hasta hace bien poco, Riqui Puig era conocido principalmente por su talento con el balón. En las últimas semanas, su nombre se asocia sobre todo a la ruptura de Gerard Piqué y Shakira. El joven jugador de 22 años ha forjado desde hace tiempo una estrecha amistad con su compañero en el FC Barcelona, algo que se refleja tanto dentro como fuera de los terrenos de juego. En la cancha se aprecia su evidente complicidad a la hora de celebrar los goles, pero también cuando viajan juntos en las concentraciones del equipo culé. Sus buenas migas han ido más allá de lo futbolístico y en ocasiones los hemos visto compartir planes de ocio, como cuando fueron juntos a ver un espectáculo del Mago Pop en la ciudad condal el pasado verano. También por entonces llegaban a protagonizar un directo para la plataforma Twich, donde mantenían una divertida conversaciòn con el popular streamer Ibai Llanos.

Riqui Puig presenta de manera oficial a su novia, Gemma Iglesias

VER GALERÍA

Desde que comenzaron a surgir los rumores de crisis entre Piqué y Shakira, el nombre de Riqui Puig salió a la palestra por pertenecer al círculo más íntimo del defensa catalán de 35 años. Al parecer, ellos dos y otra gente de su grupo de colegas quedan habitualmente para disfrutar de la noche en su tiempo libre, y no son pocos los testigos que aseguran haberles visto en varias discotecas. Es decir, que Riqui sería ahora una de las personas de máxima confianza de Piqué después de que este haya retomado su vida de soltero tras mudarse a su piso en el centro de Barcelona. La mayor promesa del fùtbol catalán, cuyo nombre completo es Ricard Puig Martí, nació el 13 de agosto de 1999 en el municipio barcelonés de Matadepera y su padre también fue jugador. Riqui, que lleva desde pequeño en las filas del conjunto blaugrana, debutó con el primer equipo en diciembre de 2018. También ha dado el salto a la Selección Española sub-21, por lo que su carrera deportiva de momento es más que notable. Sin embargo, pese a estar considerado como uno de los grandes valores de La Masía, no termina de despegar y explotar de forma regular como le gustaría al no encontrar la titularidad deseada.

Shakira recibe una gran alegría en su semana más complicada

VER GALERÍA

Se dice que ya está buscando nuevo destino para tener más minutos de cara a la próxima temporada, si bien no hay nada cerrado todavía. El centrocampista ofensivo, que actualmente se encuentra en Nueva York por viaje de placer y antes estuvo en Maldivas, presentaba hace tan solo unas semanas de manera oficial a la que es su chica: Gemma Iglesias. Con ella acudía al Gran Premio de Fórmula 1 que se celebraba en Montmeló y era él mismo quien compartía las imágenes. Ahí podíamos ver a la pareja muy sonriente, mientras daban un paseo por las instalaciones del circuito agarrados por la cintura. A pesar de llevar varios meses juntos, siempre se habían mostrado muy discretos hasta ese día donde no tuvieron problema en proclamar su amor al mundo. Ella, que también tiene 22 años, es toda una apasionada de la moda ya que suele compartir a diario sus elecciones de vestuario. Además, pese a su corta edad, ya ha recorrido gran parte del globo terrestre, desde París a Tanzania pasando por Las Vegas.

Los caminos paralelos de Gerard Piqué y Shakira con Iker Casillas y Sara Carbonero

VER GALERÍA