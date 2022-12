Los planes de Shakira antes de empezar su nueva vida en Miami con sus hijos

El cambio de vida de Shakira está a la vuelta de la esquina. Tras llegar a un acuerdo con Gerard Piqué, la cantante estaría planeando su mudanza a Miami (Estados Unidos) junto a su hijos para comienzos del nuevo año. Milan y Sasha pasarán en Barcelona las Navidades y, supuestamente, será después de Reyes cuando pongan rumbo junto a su madre a la ciudad de Florida en donde la artista tiene una casa. Pero hasta que llegue ese momento, están aprovechando el tiempo en nuestro país al máximo. La intérprete de Monotonía ha hecho una escapada a Cantabria, uno de sus lugares favoritos para practicar surf, eso sí, esta vez en solitario.

- Las imágenes de Shakira y Gerard Piqué que demuestran las distancias que marcan entre ellos

VER GALERÍA

Shakira ha demostrado su talento para cualquier cosa que se ponga por delante, y tras demostrarlo lo bien que se le daba el longboard, en los últimos meses el surf parece haberse consolidado como una de sus actividades favoritas. Ni siquiera las mareas del Cantábrico le dificulta el subirse a la tabla para cabalgar las olas con maestría, y en las fotografías se aprecia a la artista disfrutando con algunos amigos, concentrada y feliz, mientras Milan y Sasha pasaban unos días con su padre. Hace unos días la artista desmitió con un comunicado que existiera ninguna relación con su instructor de surf de Cantabria con el que se le había relacionado en su anterior escapada, y dejó claro que estaba centrada en sus hijos, pidiendo que se dejaran de lado estas especulaciones.

- Shakira y Piqué se encuentran ante el juez para ratificar su acuerdo de separación

No se ha confirmado la fecha exacta en la que Shakira partirá a Miami con Milan, de nueve años, y Sasha, de siete, pero se espera que sea inmediatamente después de que terminen las festividades navideñas. La decisión fue comunicada a Gerard Piqué el pasado 30 de noviembre, y supone el último paso de la expareja para separar sus caminos definitivamente. La vuelta a Estados Unidos facilitará a la cantante el seguir llevando a cabo su trabajo como artista, ya que uno de sus últimos grandes proyectos ha sido la participación en el talent show estadounidense Dancing With Myself, en donde comparte pantalla con el también cantante Nick Jonas.

VER GALERÍA

- El mensaje de Shakira dando las gracias a sus fans por el apoyo en un año complicado

En septiembre Shakira desveló que ya tiene preparado su nuevo disco, el primero en cinco años, y compartía lo emocionada que estaba por poder estrenarlo próximamente. Según reveló incluye colaboraciones de todo tipo y canciones tanto en inglés como en español. "Pensé que el álbum estaba terminado, pero cada vez que entro al estudio para retocar una estrofa o para mezclar una canción que está casi lista para salir termino con nueva música, porque en este momento me siento creativa y siento que es una vía increíble para que pueda darles sentido a las cosas", aseguró, explicando que había sido un proceso terapéutico para ella. Teniendo en cuenta estas informaciones, no sería de extrañar que tras la publicación de dicho álbum haya una importante gira por todo el mundo, la primera desde El Dorado World Tour.