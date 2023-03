Recordamos todos los amores de la vida de Shakira antes de Piqué

La ruptura de Shakira y Gerard Piqué tras 12 años de relación sentimental y dos hijos en común, Milan, de 10 años, y Sasha, de 8, sigue estando en el foco de actualidad. Y una de las principales razones se basa en las últimas cuatro canciones cargadas de claras referencias a su desengaño amoroso con el futbolista, de 36 años, que la intérprete de Barranquilla, de 46, ha lanzado en los últimos meses: Te felicito, Monotonía, BZRP Music Sessions, Vol. 53 y TQG. Gracias a sus letras hemos sido partícipes del final de un romance que nació en 2010 durante el Mundial de Fútbol de Sudáfrica, cuando la artista grababa el videoclip de Waka Waka, en el que participaron varios astros del fútbol, entre ellos, el exjugador del Barça. Pero el padre de sus dos niños no ha sido el único hombre que pasó por su vida y se adueñó de su corazón. Repasamos quiénes fueron las parejas de la colombiana tiempo atrás.

VER GALERÍA

Shakira cumple el sueño de un fan que viaja desde Italia ¡para que le firme la puerta de su Twingo!

Shakira se enamoró por primera vez cuando solo era una adolescente y sufrió su primer mal de amores con 13 años, cuando Óscar Pardo, el vecino en Barranquilla por el que sentía devoción, y ella tuvieron que emprender caminos por separado con motivo de los compromisos profesionales de la cantante. Era entonces cuando su carrera comenzaba a despegar y, de hecho, meses después firmó su primer contrato con Sony Music Colombia por tres álbumes, siendo el tercero de ellos, Pies descalzos, uno de los más relevantes del pop latino y del que vendió más de 4 millones de unidades.

A los 17 años, antes del lanzamiento de Pies Descalzos, cayó en las redes de Óscar Ulloa, que hoy en día es un reconocido empresario colombiano, con quien compartió cuatro bonitos años que terminaron cuando ella abandonó su ciudad natal para rodar la telenovela El Oasis. Su unión era tal que incluso su conocido single Antología fue creado a raíz de aquella ruptura, tal y como ella misma confesó en una entrevista que ofreció durante su tour Fijación Oral en 2006. Posteriormente fue relacionada con el músico Gustavo Gordillo, un vínculo que supuestamente culminó debido a que ninguno podía dedicar el tiempo suficiente al cuidado de esa relación, pues sus carreras estaban emergiendo al mismo tiempo y no podían permitirse descuidarlas.

VER GALERÍA

Fue con 20 años cuando la intérprete de Don’t Wait Up, que por aquel entonces ya empezaba a sonar alrededor de todo el mundo, y el veterano modelo y galán de telenovelas Osvaldo Ríos Alonso acapararon todas las miradas. Lo hicieron al convertirse en la pareja del momento, un amor en el que se llegó a hablar de boda, pero que no prosperó porque él consideró que debía dejarla ir para que continuara forjando la trayectoria artística que terminaría por convertirla en el icono mundial de la música latina que es hoy. "Lo mejor que le pasó fue no seguir conmigo", reconoció Osvaldo, que en la actualidad mantiene una amistad con Tonino Mebarak, hermano y actual roadmanager de Shakira, y al que ella dedicó su tema Tú, del disco ¿Dónde están los ladrones?.

23 años tenía Shakira cuando inició su historia de amor con Antonio de la Rúa, hijo del fallecido expresidente argentino Fernando de la Rúa, un romance que duró una década, concretamente hasta el verano de 2010. Ambos se conocieron mientras él trabajaba en el desarrollo de la campaña electoral de su padre y ella hacía lo propio con su disco MTV Unplugged y su gira Tour Anfibio.

VER GALERÍA

VER GALERÍA

Aunque tras zanjar su historia protagonizaron varias disputas y batallas legales, la artista continuó manteniendo buena relación con la familia de Antonio hasta el punto de solidarizarse con ella tras el fallecimiento de su exsuegro en 2019. “Fernando, querido, te has ido para siempre, amigo. Tus hijos, tu esposa Inés, tus nietos, tus amigos y yo te recordaremos con un gran y profundo cariño por tu humildad y el fondo tierno de tu alma que bien conocíamos quienes te queríamos”, escribió entonces.

Empresario de éxito y padre de dos niños: así es la vida de Antonio de la Rúa, exnovio de Shakira

VER GALERÍA

En 2010, cuando Shakira tenía 33 años, conoció a Gerard Piqué. Si bien coincidieron por primera vez en el Festival de música Rock in Río su historia no despuntó hasta el Mundial de Fútbol de Sudáfrica, a raíz del cual se convirtieron en uña y carne. Después de 12 años juntos, su relación sentimental más duradera, y de dar la bienvenida a los dos hijos que tienen en común decidieron tomar caminos independientes, dando lugar a una de las rupturas más mediáticas de los últimos tiempos.

VER GALERÍA

VER GALERÍA

De los inicios a la ruptura: así ha contado Shakira su relación con Piqué a través de sus canciones