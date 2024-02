La sorpresa que protagonizará Chenoa en la final de Operación Triunfo (y no es la única)

Chenoa ya comentó cuando se puso al frente de Operación Triunfo que estaba cerrando un círculo. La artista, que ha ejercido de presentadora en el formato que la vio saltar a la fama, se enfrentará a los nervios de la final del 19 de febrero como presentadora, pero también como una concursante más. ¿Cómo? Pues además de presentar a los finalistas, se unirá a ellos en la canción de grupo con la que arrancará la gala, que en este caso será Last Dance, de Donna Summer. No es un tema que le resulte extraño a la mallorquina y le traerá sin duda muchos recuerdos, pues fue el que interpretó en la gala 10 de la primera edición, en la que participó. Un momento importante sin duda, aunque no será el único pues esta no es la única sorpresa que tiene preparado el talent para la gran final.

Si algo han echado en falta los seguidores del formato, es que no se ha estrenado el tema que componen los concursantes durante su estancia en la academia. Cada edición crea un himno en el que vuelca sus inquietudes y hace un repaso de su experiencia en la academia. Aunque en el 24 horas se han visto algunas pinceladas, en la final se estrenará en directo el tema que ha sido escrito por Paul Thin y Chiara. Ha colaborado con ellos Vic Mirallas, profesor de canto de la academia. Este single, del que todavía no se conoce el título, se unirá a títulos como Camina (2017), Somos (2018) y Díselo a la vida (2020).

Así defenderán su talento

Se conocen ya las canciones con las que cada finalista defenderá su talento, las que cantarán antes de la primera votación del público que eliminará a tres nombres. Naiara interpretará Sobreviviré de Mónica Naranjo; Juanjo, Without You de Harry Nilsson; Paul Thin, Baby Hello de Rauw Alejandro y Bizarrap; Lucas, Pillowtalk de Zayn; Martin, Golden Hour de Jvke; y Ruslana, Zombie de The Cranberries. Después de esta primera votación, los tres concursantes restantes cantarán de nuevo los temas que escogieron para la gala 0. El público se encargará entonces de emitir los últimos votos para elegir al ganador.

Los teléfonos están abiertos desde la última semifinal en la que se expulsó a Bea con un ajustado margen de votos. Las palabras de despedida que entonces le dedicó Chenoa han sido objeto de un gran revuelo pues muchos las han interpretado como una crítica a Rosa López, compañera y amiga de la artista. "Bea, te voy a decir una cosa superimportante, si yo en OT 1 hubiera tenido una compañera como tú con esa voz, me mataría a aprender cada cosa que haces. Es única tu voz desde el día que te vi en un casting, no te estoy mintiendo" dijo.

Los fans cuestionaron este mensaje, pues le recordaron a la intérprete que sí tuvo una compañera con una voz única. Fue tal la cantidad de comentarios que Chenoa respondió: "Mi absoluto respeto y admiración por mi compañera Rosa López. Buscáis donde no hay. Bea merecía todos los piropos por esa voz tan única. Comparar es horroroso" escribió. Comentó además que "no había que buscar conflicto donde no lo hay" y que "ella nunca había infravalorado a ningún compañero".