LA CANCIÓN ‘ESCONDIDOS’ 20 AÑOS DESPUÉS La reacción de Chenoa al descubrir que su mítico dueto con Bisbal será imitado en ‘Tu cara me suena’ Andrea Guasch y su marido serán los encargados de dar vida a los dos extriunfitos

Una semana más, Tu cara me suena ha vuelto a generar fuertes emociones. Sobre todo en el tramo final del programa, cuando se decide a quién interpretan los concursantes. En esta ocasión, el pulsador ha revelado uno de los bombazos de la temporada. Y es que, al llegar el turno de Andrea Guasch, a la actriz le ha aparecido en la pantalla que va a representar la mítica actuación de Chenoa y David Bisbal en Operación Triunfo, con la canción Escondidos.

Nada más ver el resultado, la propia Andrea se quedaba asombrada de lo que le había tocado para la próxima gala y, llevándose las manos a la boca, alucinaba mirando fijamente a Chenoa. Desde el jurado, también se quedaba anonadada la propia protagonista de aquel tema que tanto furor generó en 2001. La cantante, al verlo, tan solo sonreía y asentía con la cabeza, diciendo, "pues mira, muy bien". Y, señalando a su compañero de batallas, Ángel Llacer, le expresaba: "Te toca dar clase a ti. Vas tú, yo no". A lo que Andrea Guasch le respondía que estaba "muy nerviosa".

"Tienes al profesor", señalaba la artista a Ángel Llacer, quien les dio clase a ella y a David Bisbal en la Academia. "Yo allí vi cómo nació allí el amor, porque yo fui testigo", destacaba el catalán, mientras Chenoa asentía en todo momento. Al instante, Josie se encargaba de alentar al público, que acabó cantando la canción y recordando aquel momentazo. "Es muy bonita, te va a gustar", reconocía la intérprete de Cuando tú vas.

Para esta mítica actuación, Andrea Guasch ha escogido a su marido, Rubén Tajuelo 'Rosco', para ponerse en la piel de David Bisbal por lo que será un programa lleno de emociones. En esta última gala, la actriz, quien imitaba a Carpenters con Close to you, ha contado con la presencia de sus padres.

Miriam Rodríguez gana la decimotercera gala

Además del gran final con el bombazo del pulsador, la decimotercera gala ha estado marcada por varios momentos. Entre los más destacados se encuentran la victoria de Miriam Rodríguez, la visita de Gloria Trevi y las lágrimas de Lolita al acordarse de sus padres. En el caso de la primera -que imitaba a la increíble Anastacia-, el presentador ha desvelado lo "mal" que lo había pasado la gallega porque estaba enferma: "No lo hemos dicho para no condicionar las votaciones, pero pocas veces he visto a alguien tan malito como estaba hoy Miriam", se sinceraba. A lo que Miriam respondía que había "vomitado tres veces".

Por otro lado, Lolita Flores no ha podido contener las lágrimas al escuchar la canción de Andrea Guasch y ver cómo esta se emocionaba e iba a abrazar a sus padres. La artista ha reconocido que la actriz le había "tocado el corazón" y que era una suerte que pudiese disfrutar de las personas que le habían dado la vida: "Es un placer que puedas mirar ahí y tengas a tus padres... y puedas ver esas imágenes junto a ellos", le decía una Lolita incapaz de evitar llorar.

Además, el programa ha tenido la visita estelar de la mexicana Gloria Trevi, que se subió al escenario junto a Josie para interpretar Nos volvimos locos. Susi Caramelo se convertía en Paquita la del Barrio, con su Tres veces te engañé. Merche cambió su acento andaluz por el canario para meterse en la piel de Ptazeta, con Mami. Anne Igartiburu imitaba a F. R. David con Words. Jadel, por su parte, realizaba una increíble actuación de Rauw Alejandro, con Desenfocao.