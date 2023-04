María Parrado vuelve a 'Tu cara me suena': repasamos la carrera de esta cantante que comenzó con solo tres años

María Parrado regresa a Tu cara me suena, de nuevo como invitada, para ponerse en la piel de Olivia Rodrigo y hacer una actuación en la que se sale de su zona de confort para interpretar un tema rockero que promete dejar a todos los espectadores boquiabiertos. Nacida en Chiclana de la Frontera (Cádiz) hace casi 22 años, la cantante se ganó el corazón y la admiración de nuestro país en el invierno de 2014 cuando se proclamó ganadora de La Voz Kids, primera edición junior del exitoso talent show musical. Eso sí, sus comienzos artísticos se remontan a mucho antes, cuando empezó a cantar con apenas 3 años. Además, con tan solo ocho participó en el concurso televisivo Cántame una Canción de Telecinco y también fue actuó en numerosas ocasiones en Menuda Noche de Canal Sur.

Sin parar de pelear por labrarse un hueco en la industria musical de nuestro país, como muchos otros artistas de su generación, María ha publicado cuatro discos, ha colaborado con Luis Cepeda, Dvicio, Gonzalo Hermida o Antonio José, ha estado nominada a un Kid Choice Awards en 2017 e incluso ha sido miembro del jurado en un nuevo talent show de Canal Sur Tv llamado Fenómeno Fan. Además, a principios de 2015 puso voz a la BSO de la película Annie (llegó a estar en el primer puesto de las taquillas durante varias semanas) y es la intérprete de las canciones de la película de Disney Vaiana.

"Tenía ganas de repetir. Me apetecía cantar ya un tema más cañero, con una letra súper agresiva y un look juvenil", ha dicho María sobre la actuación a la que se enfrenta en esta cuarta gala de Tu cara me suena, talent en el que ya interpretó Con las ganas de Zahara. En cuanto a la difícil tarea que supone imitar a un cantante, Parrado, que acaba de publicar su nuevo sencillo Qué tiene Madrid (una canción que escribió tras su paso por la capital y que le ayudó a conocerse a sí misma), ha asegurado en Antena 3 que todavía es más complicados para los propios artistas, puesto que "hay que meterse en la piel del personaje y no solo imitar la voz".

Durante esta cuarta gala en la que actuará María, el resto de concursantes sumarán nuevos puntos al ranking que les llevará a la final. El podio lo lidera Jadel desde la gala 2 (cuando consiguió conquistar a público y jurado como Guns N' Roses) y a tan solo un punto del ganador está Miriam Rodríguez, que no ha ganado ninguna gala pero que está muy bien valorada. El top 3 lo completa Merche, a solo dos puntos del cantante y uno de la que fuera concursante de Operación Triunfo. Y respectivamente les siguen Alfred, Andrea Guash, Josie, Anne Igartiburu, Susi Caramelo y Agustín Jiménez.