El cambio de niña a mujer de María Parrado, la discípula de Malú y primera ganadora de 'La Voz Kids'

Han pasado ocho años desde que saltó a la popularidad, pero sigue manteniendo intacta su cara de niña. María Parrado se ganó el corazón y la admiración de medio país en el invierno de 2014 cuando se proclamó ganadora de La Voz Kids, en la que era la primera edición junior del exitoso talent show. Aquella jovencita gaditana es ya toda una mujer, que durante este tiempo ha seguido peleando como muchos otros de su generación por sacar adelante su carrera. La que fuera discípula de Malú en el concurso musical asistía este lunes por la noche al primer concierto de la gira Dial Únic@s, celebrado en el Teatro Coliseum de Madrid. Un evento presentado por Luis Larrodera donde actuaban estrellas como Vanesa Martín, Pastora Soler, Rozalén, Ana Mena, Pablo López y David Bustamante, entre otros. El evento, que destinará parte de su recaudación a Unicef, recorrerá en los próximos meses otras ciudades españolas.

Sobre la alfombra verde de la gala, posaba una espectacular María Parrado con la belleza que la caracteriza y mostraba lo que ha crecido a sus 20 años. La cantante nacida en Navas del Rey está de enhorabuena puesto que acaba de sacar su cuarto disco, Conmigo, algo que sin duda la colma de orgullo y alegría. Eso sí, reconoce que también la embarga cierta nostalgia y algo de tristeza al no poder compartir este gran momento con una de las personas que más quería en el mundo, su fallecido padre. El pasado 18 diciembre, la artista volvió por una noche a la pequeña pantalla y precisamente lo hacía en el mismo programa que le catapultó a la fama. Fue una de las invitadas estelares a la final de La Voz, donde protagonizaba un entrañable reencuentro con su mentora: Malú. "¡Mi niña! Me llenas el alma", exclamaba con emoción la intérprete de Aprendiz y Ahora tú al ver a su pupila.

Mientras, María Parrado también se mostraba encantada: "¡Qué bonito volver a casa!. Gracias siempre por trasladarme a los comienzos. Es un regalo", se congratulaba la joven, que cuando ganó el concurso televisivo tenía 12 años, cursaba 1º de la ESO y estaba en cuarto de piano. Fan declarada de Pablo Alborán, del que ha interpretado brillantemente algunos de sus temas, María no ha parado ni un segundo en la última década. Además de los álbumes que ha publicado y las colaboraciones realizadas con artistas como Andrés Ceballos (Dvicio) o Antonio José, la vimos en 2020 imitar a la cantante Azahara en Tu cara me suena; cantar la banda sonora de películas como Vaiana y Annie; ser nominada a los Kids Choice Awards en 2017, e incluso debutar como jurado en el talent Fenómeno Fan de Canal Sur en 2016. Un currículum más que notable pese a su juventud, aunque su carrera no ha hecho más que empezar.

