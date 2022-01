Es sobrina de Roberto Álamo e hizo llorar a Laura Pausini: así es Inés Manzano, la ganadora de 'La Voz'

Loading the player...

Inés Manzano se alzaba este sábado con la victoria en la octava edición de La Voz tras dejar impresionados a los cuatro coaches y al público con su grandísima interpretación de Easy on me, el nuevo tema de Adele. A sus 21 años, esta joven artista llega pisando fuerte y demuestra que lo que ocurrió en Factor X hace tres años no fue fruto de la casualidad. Allí, con tan solo 18 añitos, Inés hacía llorar de emoción a Laura Pausini, que se sintió totalmente idenfiticada con la artista madrileña. ¿Sabías que Roberto Álamo es su tío? El actor está muy orgulloso de su sobrina y presume de ella en su perfil público. ¿Te gustaría escuchar a ambos haciendo un dueto? Horas antes de celebrarse la final, Álamo le dedicaba estas bonitas palabras: "Pase lo que pase esta noche, mi amor, has de saber que estoy orgulloso de ti, no por haber llegado a la final (que también) o por haber participado en ese programa, si no por el simple hecho de ser como eres". Dale al play y conoce más a Inés Manzano, la ganadora de La Voz.

