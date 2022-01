Jordi Cruz y Rebecca Lima presumen de su amor en la noche más especial para el chef

Loading the player...

Esta semana, se celebraba en Valencia la Gala de la Guía Michelín donde se entregaban las estrellas a los mejores restaurantes de 2021. Hasta allí, acudía Jordi Cruz junto a su novia, Rebecca Lima. El cocinero -de 42 años- y la arquitecta, de 28, pasearon su amor por el Palau de las Artes de Valencia. La brasieña no dejó de presumir durante toda la noche de su chico, que recibía una nueva estrella Michelín por su restaurante Atempo de Barcelona. A esta, hay que sumarle las tres del ÁBaC y las dos del Angle, ¡ahí es nada: 6 estrellas Michelín!. No es de extrañar que la arquitecta brasileña esté muy orgullosa de Jordi Cruz. Este sábado, la pareja ha compartido en sus redes imágenes inéditas y en actitud muy cariñosa de su noche más especial. Dale al play y no te pierdas el vídeo.

- Es sobrina de Roberto Álamo e hizo llorar a Laura Pausini: así es Inés Manzano, la ganadora de 'La Voz'

- La contundente reflexión de Silvia Abascal tras la trágica muerte de Verónica Forqué

- Miguel Ángel Muñoz confiesa sus miedos ante el día en que le falte su tata

Para conocer lo más relevante de hola.com y no perderte artículos como este, suscríbete a nuestra newsletter aquí.